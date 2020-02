Gamero elogió jugadores: postuló a dos de Millonarios para Selección

Millonarios no jugó este fin de semana y aplazó el partido de la fecha 6 contra Deportivo Cali, lo que significa que se prepara para el primer clásico capitalino que habrá que este 2020 de manera oficial contra Santa Fe; será el 3 de marzo a las 7:40 p.m.



Alberto Gamero ha tenido mejorías con el club azul, pero no todo ha sido satisfactorio. En la Liga les ha costado todavía, pero, por otro lado, lograron avanzar de fase en Copa Suramericana y habló de este juego contra Always Ready.

"Hubo fallos muy claros. No es que no salieron las cosas, sino que el segundo tiempo fue otro muy distinto al primero: en la primera parte llegaron dos veces y nosotros también dos. A veces, las llegadas, cuando no van al arco, no toman como llegada. Me parece que tuvimos dos claras. En el segundo tiempo, después de la expulsión de Bertel, cambió el partido. Todos saben que jugar en La Paz con 10 es muy duro. Lo de Farínez en el panal fue fundamental. Yo sabia que iba a ser complicado. Always Ready tuvo llegadas, pero, si miramos bien, no hubo jugadas mano a mano con Faríñez", dijo en 'Nexo Espn'.



Finalmente, el entrenador de Millonarios fue consultado por los jugadores que creía que Carlos Queiroz podría ver para la Selección Colombia. Dejó dos opciones: Jhon Duque y Hansel Zapata.



"A John Duque le he visto un cambio. Me parece que es muy bueno para que lo vean en esa posición de medio-centro. Es un jugador que corta y quita muchos balones. Le faltaba tranquilidad para no dejarse llevar por el balón y la afición. También está Hansel Zapata. Es desequilibrante, pero le falta llegar al gol. Son dos jugadores que se puede mirar por parte de Quiroz con miras a la Selección Colombia", finalizó en 'Nexo'.