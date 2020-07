Moreno, Vargas o Bonilla: ¿quien debe ser el titular en Millonarios?

Mejor que sobre y no que falte, dicen por ahí. Palabras que le caen muy bien a la actualidad de Millonarios, más exactamente en cuestión de arqueros: Juan Moreno, Christian Vargas y Cristian Bonilla lucharán entre sí por ser defender el arco albiazul.

​

​Una competencia en la que Alberto Gamero deberá decidir entre experiencia vs juventud, receptividad vs rechazo, proyección vs consolidación, foráneo vs local. Por ello, en Futbolred le mostramos los argumentos por el que cada arquero debería tener su oportunidad como titular.

Juan Moreno



El más chico de los tres. El nacido en Apartadó llegó desde niño a las categorías menores del club, hizo todo el proceso hasta ser llamado al equipo profesional. En pocas palabras, un canterano puro.

​

Donde estuvo la rompió e incluso su logro más reciente es haber sido campeón nacional sub-20, siendo vital en todo momento. Con el equipo profesional está ligada desde 2017, año en que Russo lo convocó por primera vez, y desde entonces compartió con Vikonis, Sánchez, Fariñez y Martínez.

​

Su oportunidad obedecería más a la proyección que puede tener este joven de 21 años, un muchacho de la casa que se ganó a pulso lo que logró. En su contra, evidentemente, tiene el tema de la experiencia, algo fundamental en su posición. Y ese es el riesgo, habrá errores en el proceso y es responsabilidad del club, hinchas y del mismo jugador aprender de ellos y seguir adelante. Algo difícil en un equipo que exige siempre el primer nivel.

​

Christian Vargas

​

​Empieza la cosa a cambiar en materia de aceptación. Su marcado debut y arraigo a Nacional genera una cierta resistencia de parte de los hinchas embajadores. Por cuestiones, aseguran en redes, de "identidad".

​

​A su favor tiene el tema de la experiencia, debido al recorrido por clubes del país (Nacional, Huila, Bucaramanga) y su edad (30 años). Además sabe lo que es ganar títulos locales, no en vano cuenta ha ganado seis ligas, cuatro copas y una Superliga, además claro de la Libertadores y Recopa Sudamericana.

​

Aunque recientemente su carrera estuvo marcada por la titularidad indiscutida en el equipo santandereano, su mayor punto negro es la poca continuidad en diferentes etapas de su carrera.

​

​Cristian Bonilla



Otro de poca aceptación, pero curiosamente el de mayor experiencia. Hizo sus divisiones menores en Once Caldas, pero después de un breve paso por Europa, debutó con Boyacá Chicó y allí empezó a mostrarse.

​

​Ha jugado, además del equipo boyacense, en Nacional y Equidad, además del Al-Fayha FC saudí. Recorrido no le falta. Incluso ha tenido proceso en todas las categorías de Selección Colombia: Sudamericano, Mundial juvenil, Juegos Olímpicos y convocatorias a Copa América. Todo lo anterior con apenas 27 años.

​

​La trayectoria no se le puede discutir a Bonilla, quizás lo que preocupa son los errores que en su momento ha tenido. Justamente detalles que en un equipo grande no se pueden tener. La continuidad es otro factor a tener en cuenta, dado que desde su regreso a Equidad alterna con Diego Novoa.





Con todo lo anterior sobre la mesa, ¿quién considera usted que debe ser el arquero titular de Millonarios?