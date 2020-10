¿Qué pasa con Alberto Gamero? Hay muchísimo por mejorar en Millonarios

Millonarios no levanta y la situación es sumamente preocupante. El conjunto embajador igualó a cero en Bogotá frente al Bucaramanga, no suma de a tres desde que regresó el campeonato, Alberto Gamero sigue sin encontrar el once titular y más. Todo mal.

​

Son muchos los aspectos a reflexionar al interior del club, desde los rendimientos individuales de varios jugadores hasta el planteamiento del entrenador. No es casualidad la falta de resultados en casa o fuera de ella.

​

Con el conjunto leopardo fue más de lo mismo.

Salida desde el fondo - El inicio de juego fue uno de los aspectos que más llamaron la atención. Mientras Juan Pablo Vargas intentó dar el primer pase en corto, sencillo y al pie de un compañero, Matías de Los Santos erró la mayoría de balones filtrados que intentó. Ni en largo, ni en corto estuvo fino. Situación atípica en un futbolista que se ha destacado por, precisamente, dar claridad en salida.

​

​Juan Carlos Pereira en la banda - Se repite la historia del clásico. El mediocampista se tiró por la banda derecha y no pudo desplegar su juego. En la primera nunca pudo encontrarse con Godoy (el que debía ser su socio en creación), en la segunda se repitió la historia con Montoya. Cuando se tiró al centro, ayudó a elaborar jugadas, pero fueron contadas las veces que pudo asociarse con los demás.

​

Pareja de ataque - Es un problema que pasa más por la repetición, los entrenamientos que permitan compaginarse como la dupla Arango-Márquez. Mientras eso ocurre, por momentos atacan el mismo espacio o incluso luchan un balón dividido entre sí. Se interfieren, se molestan. Aún falta lograr ese complemento que exige el tener dos delanteros.

​

Nulo juego interior - Absolutamente todo el ataque fue por las bandas, las llegadas (claras o intrascendetes) fueron producto del juego aéreo. Por el centro no hay juego, Duque o Vega transportan pero no hay en quién descargar. La constante es abrir, desbordar y centro al área. No hay variantes. Los de las ideas están cada uno en su banda y en contadas ocasiones logran interactuar.