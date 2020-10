‘El resultado no es bueno para Millonarios, pero veo mejoría’: Gamero

Alberto Gamero se vio tranquilo en la rueda de prensa posterior al empate a dos entre Millonarios y Deportes Tolima. Los albiazules mejoraron en gran manera y lograron salvar un punto en Ibagué.



El estratega samario destacó el amor propio de Millonarios a lo largo del partido, las estrategias usadas a balón parado y nuevamente reflexionó sobre la falta de definición.

- Desarrollo del juego: Tolima nos hace los dos goles en dos llegada de transición. Habíamos hablado de eso, sabíamos que por momentos íbamos a tener el balón mucho más que ellos. El equipo no bajaba los brazos, seguía con la posesión y el control del balón. Controlamos el partido. Me gustó el equipo por su orden, manejó el partido por momentos y le jugó de mano a mano a un gran rival.



- Errores en definición: No es tanto la preocupación. Crear las opciones de gol es lo más difícil en el fútbol y nosotros nos equivocamos en la definición. Hay desespero, hay ansiedad y es lo que estamos trabajando. El resultado entre comillas no es bueno para Millonarios porque necesitábamos ganar, pero enfrentando a un gran rival como Tolima, en el trámite del partido es un justo premio al equipo que vino a proponer. Este partido nos debe subir el ánimo a todos para lo que viene.

- Goles del Tolima: Los goles del primer tiempo fueron dos transiciones. Millonarios estaba atacando en esas transiciones y uno siempre trata de controlar los momentos del juego, pero cuando llegan los dos goles es porque depronto nos descuidamos. Fueron las únicas que tuvo Tolima, mientras nosotros jugábamos en terreno contrario. Sabíamos del riesgo y aún así lo tomamos. Vinimos a buscar el partido y lo manejamos.

- Millonarios como local vs Millonarios como visitante: Yo pienso que como local hemos mostrado. Los partidos que hemos jugado como local hemos tenido más opciones de gol, pero nos falta la tranquilidad para hacer goles. No hemos tenido partidos en los que nos hayamos ido en ventaja para manejar el ritmo del partido con marcador a favor. De local nos hace falta el gol. Hoy llegamos menos que contra Bucaramanga y aún así hicimos dos goles.

- Tiros de esquina: Tenemos variantes; primer palo, punto penal, parte de atrás. Lo que pasa es que cuando el balón va al primer palo, ahí hemos tenido todas las opciones de gol porque alguien cabecea, lo que pasa es que no ha entrado. Además tenemos tres buenos jugadores que van por arriba: (Juan Pablo) Vargas, Matías (De Los Santos) y (Ricardo) Márquez y ahí los copó para que el arquero rival no salga. Me parece una propuesta buena.