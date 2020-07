¿Le hacen falta refuerzos a Millonarios? Alberto Gamero fue sincero

El mercado del fútbol colombiano sigue moviéndose, son muchas las salidas debido a la crisis económica y pocas las llegadas. Millonarios ha tenido justamente semanas álgidas en cuanto a la contratación de refuerzos.

Al club han llegado Christian Vargas (arquero), Cristian Bonilla (arquero), Matías de Los Santos (defensor central) y Ricardo Márquez (delantero), pero se habla de otras posibles contrataciones. Por ello, Alberto Gamero habló habló con Antena 2 sobre la nómina que tiene de cara al regreso de la Liga.

“Es cierto que se me fueron Faríñez, Zapata y Ortiz, pero me llegaron dos arqueros, un central y salimos de dos centrales que no jugaban conmigo”, reflexionó el samario. Incluso podrá contar con jugadores del club que por diversos motivos no vieron acción a comienzo de año “tenemos a Montoya por ese sector (mediocampo), también la recuperación de Eliser Quiñones, la vuelta de Jorge Rengifo y César Carrillo”.

Lo anterior sumado a la reciente llegada del ‘Caballo’ Márquez son aspectos que ilusionan a Gamero, teniendo en cuenta que “nos van a dar una mano importante”.

Ahora bien, con todo lo anterior sobre la mesa, el estratega aclaró que en Millonarios “podría decirse que nos falta un central, pero a lo mejor podemos cubrirlo con lo que hay”. Dicha necesidad, según él, obedece más a la posibilidad de lesiones o suspensiones. Y es que a fin de cuentas, “yo creo en lo que hasta el momento lo que tenemos y hemos entrenado”.