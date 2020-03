¿Tomó la mejor decisión? Las ofertas europeas que 'desechó' Borja

Miguel Borja tuvo su 'alza' en el mercado luego de que brillara con Cortuluá y fuera comprado por Atlético Nacional. El futbolista colombiano salió campeón de la Copa Libertadores y tuvo una gran temporada con los verdes, que significó su salida a Palmeiras.



Sin embargo, el mismo delantero confirmó que en ese momento, antes de ir a Brasil, tuvo interés desde Europa, pero que finalmente decidió que no era la mejor opción y se quedó en Suramérica.

"Estando en Nacional y en Palmeiras tuve ofertas de Genoa y de Turquía, pero pensé y analicé el tema. Yo creo que cuando alguien va a esos equipos es porque quiere, yo viví eso a mis 20 años y no lo disfruté, fue bueno a nivel económico. Yo me fui feliz, pero sufrí mucho, Livorno es un equipo chico y eso me marcó", dijo en 'Win Sports'.



Por otro lado, el delantero también contó cuándo fue llamado de nuevo desde Colombia y confirmó la razón por la que decidió volver al Fútbol Profesional Colombiano.



“Cuando ya estaba por firmar salieron otras opciones, pero busqué primero mi felicidad y la de mi familia. Cuando me dicen Europa, yo pienso que en un equipo de media tabla no puedo hacer historia, yo creo que si uno va a un equipo es a ganar copas y a dejar huella”, finalizó.