No te vistas aún: club que desmintió interés de adquirir a Rangel

Michael Rangel es uno de los buenos futbolistas colombianos que está a la espera de definir su futuro. Su deseo es buscar un nuevo club, pues él sabe lo difícil que será jugar mientras Julio Comesaña esté al frente del equipo.

Este martes se hizo eco a un rumor que surgió en Argentina en el que se abría una opción para que Rangel llegara a Estudiantes, pero en la tarde llegaron las voces para desmentirlo.

“No hay nada de nada", dijo el Secretario Técnico de Estudiantes de La Plata, Agustín Alayes, en comunicación con el periodista Richard Martínez, de La Esquina del Deporte y el Gol que Se Vive.

Posteriormente, en diálogo con el VBAR, de Caracol Radio, Leandro Desábato, quien es el técnico de Estudiantes, expresó que “los nombres han salido en los medios de acá, pero a mí no me lo han hecho llegar. A mí no me han dicho nada”.

Lo que sí expresó Desábato es que ha visto futbolistas colombianos que pueden aportar a su plantel en algún momento. “lHe visto muchos laterales y delanteros de Colombia. Quizás después pueden llegar al club, pero después. Los delanteros colombianos que me gustan, no pueden venir", djio.

Con esto parece cerrarse una puerta para Michael Rangel, quien terminó como goleador del fútbol colombiano y desea continuar demostrando que ese buen momento con América lo puede mantener para ser un jugador importante en cualquier liga.