El colombiano que brilló en Europa y también le dijo no a Nacional

Adrián Ramos es la gran esperanza de América para cuando se reanude el fútbol. Su llegada a principio del 2020 ilusionó a los aficionados, que no han podido disfrutarlo porque se lesionó y luego por la pandemia.



Y es que Ramos es uno de esos hinchas rojos hasta la médula y por eso, en entrevista con el Petiso Arango, reconoció su ferviente cariño por el América y la razón por la que decidió regresar.

“Siempre dije que cuando finalizara en Europa quería volver al América. Es mi club, en el que me forme y quería cerrar ese círculo en América. Ojalá todo salga bien y pueda jugar hasta que me retire. Para yo jugar en un equipo es porque América me haga un desplante porque solo me veo aquí”, dijo.

Pero también reconoció que en algún momento, Nacional se interesó en traerlo de vuelta, aunque él declinó la opción para quedarse en Europa.



“Nacional siempre estuvo interesado y yo siempre dije que con la edad que tenía no quería regresar a Colombia y quería seguir en Europa por lo que no pensé en regresar”, expresó.

Y es que Ramos tuvo un gran paso por Alemania, donde se consagró con el Hertha Berlin y luego pasó al Borussia Dortmund, club con el que jugó menos, pero también dejó buenos momentos.

Sin embargo, algo que sí reconoce Ramos es que de niño, antes de llegar a ser campeón con América estuvo pendiente de dos equipos del fútbol colombiano.



“Miraba a Millonarios de los 90’s, con Bonner Mosquera y tenían un lateral izquierdo que pateaba muy fuerte. También miraba mucho a un Once Caldas del que no recuerdo muchos nombres, pero sí tenía a Jorge Salcedo, que jugaba con el número 20. Esos dos equipos me llamaban la atención”, dijo.



Ahora, la esperanza de América está en que Ramos se convierta en el gran líder del ataque y llegue a ser el hombre de los goles que potencie una delantera que quedó mermada tras la salida de Duván Vergara y Michael Rangel.