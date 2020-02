La jerarquía y la importancia: los futbolistas clave en Medellín

Uno de los equipos que menos rota su nómina en la Liga es Deportivo Independiente Medellín. Varias posiciones salen de memoria como el arquero Andrés Mosquera Marmolejo, los centrales Jesús Murillo, Andrés Cadavid, el lateral Yulián Gómez, los volantes Adrián Arregui, Larry Angulo y Andrés Ricaurte, más adelante Máicol Balanta con Juan Fernando Caicedo. Jugadores que superaron los seis partidos de los ocho que ha disputado el equipo durante este año.

Sin embargo, son tres jugadores que han actuado en todos los ocho partidos del DIM. Jesús David Murillo, Andrés Cadavid y Andrés Ricaurte se llevan los honores. Los zagueros suman un total de 720 minutos disputados, mientras que el ‘10’ tiene cinco minutos menos. Un poco más atrás está Yulián Gómez y Andrés Mosquera Marmolejo con 630 minutos. Adrián Arregui sumó 603 minutos mientras que Máicol Balanta acumula 557.



El discutido Larry Anguilo lleva seis partidos este semestre, 491 minutos disputados y un gol. Por su parte, Juan Fernando Caicedo ha jugado 456 minutos y aún no marca en su segunda etapa como delantero poderoso.



Otro dato que impresiona este Medellín de Bobadilla es su buen desempeño como local, en los cuatro partidos disputados (dos de Liga y dos de Copa Libertadores) ganó, marcó 10 goles y recibió dos. Además, entre Andrés Ricaurte y Javier Reina han marcado seis de los 12 goles este semestre, lo que significa que no solo generan juego, sino que son unos extraordinarios finalizadores.



¿Rotar o no? Esa es la cuestión



Cuando Bobadilla mandó un equipo alternativo a Barranquilla, el resultado no fue el mejor, pese a que el funcionamiento fue adecuado. Contra Deportivo Táchira puso lo mejor que tenía y tampoco le dio resultado, pese a avanzar de fase. El paraguayo solamente no podrá disponer de Arregui para los clásicos, por todo lo demás, cuenta con el equipo recuperado y esperanzado en marcar diferencia y mantener su buen rendimiento en el Atanasio.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín