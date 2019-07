Medellín a la ‘caza’ del campeón: recibe al Junior en el Atanasio

Deportivo Independiente Medellín recibe este domingo desde las 7:30 p.m. al Junior de Barranquilla, por la tercera fecha de la Liga II-2019. Con dos victorias en el mismo número de encuentros, el ‘poderoso’ pasa un buen momento en el segundo semestre. Al frente está el vigente campeón que quiere recuperarse, tras caer como visitante contra Patriotas. (Siga acá el partido en vivo)



Tras superar a La Equidad el pasado lunes, Medellín tuvo una semana larga para planificar el partido contra Junior. Una sola variante maneja el técnico Alexis Mendoza para este encuentro, la salida por lesión de Elvis Perlaza le dará la oportunidad a Jonathan Marulanda para ser lateral derecho. Juan Carlos Díaz y Edwin Mosquera fueron convocados a la Selección Colombia sub 18 y tampoco estarán con el equipo.

Para el técnico Mendoza, enfrentar al Junior es algo especial. Fue su jugador y técnico, ahora será rival y quiere superarlo. “Estamos edificando una idea de juego, que podamos tener el control del partido e imponer condiciones como local o visitante. Siempre es difícil enfrentar al campeón, con una gran nómina y un gran técnico. Cada partido es diferente y ellos van a querer mejorar, nosotros estamos preparados y queremos sobrepasarlos”, precisó.

Sobre los cambios de cara al segundo tiempo, Mendoza señaló que “hay desgaste en el primer tiempo y para el segundo siempre hay otra disposición. Estamos tranquilos por los que juegan desde el inicio y los que entran, todos deben estar atentos para colaborar en el juego, para mantener el trabajo que se vaya realizando durante los partidos”.

En cuanto al partido contra Junior, Mendoza comentó que “la emoción es que debo ganar con Medellín, estoy seguro que lleguemos bien a este partido y que la gente nos acompañe masivamente al estadio. Queremos jugar bien y ganar, al frente vamos a tener un gran rival y haremos todo lo posible para entregarles un buen juego”.

Por otro lado, Adrián Arregui espera seguir afianzándose en el equipo. “No confundo los caminos, tengo experiencia y trato de sacarle el mayor provecho a los partidos. Por suerte pude marcar y que conseguimos los tres puntos, estamos contentos con el presente, cuando lo global está bueno, lo individual mejora”, remarcó.

Junior tiene un nuevo desafío de visitante

Un triunfo en casa contra Deportes Tolima por la mínima diferencia y una derrota 2-0 visitando a Patriotas, son el saldo de Junior en la actual Liga. Para esta ocasión el plantel dirigido por Julio Comesaña volverá a sufrir bajas.



“Tenemos inconvenientes que debemos solucionar en poco tiempo. Estamos mirando este partido, pero mirando también lo que viene. No queremos poner en riesgo a nadie, hay algunos con temas de virus y lesiones, pero eso tampoco tiene que ser una excusa para que no interpretemos a qué vamos a Medellín”, expresó el DT.



Ente los que no viajan están los mediocampistas James Sánchez y Matías Fernández, quienes en el transcurso de la semana no entrenaron con regularidad por molestias.

En el historial por Liga, Medellín y Junior se han enfrentado en 199 oportunidades, el rojo antioqueño ganó 56, frente a 84 triunfos ‘curramberos’ y 59 empates. En goles, Medellín anotó 233 frente a 283 de los ‘rojiblancos’. En el Atanasio, Medellín acumula 31 partidos por Liga como local sin conocer la derrota, la última vez que cayó fue frente a Junior el 4 marzo de 2018 por 1-2, con goles de Luis Carlos Ruiz y Yimmi Chará para la visita, mientras que Rodin Quiñones descontó en el local.

Alineaciones probables



Independiente Medellín: David González; Jonathan Marulanda, Jesús Murillo, Andrés Cadavid, Jaime Giraldo; Adrián Arregui, Yesid Díaz, Andrés Ricaurte; Mauricio Cortés, Juan Manuel Cuesta, Germán Cano.

D.T.: Alexis Mendoza.



Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Willer Ditta, Rafael Pérez, Gabriel Fuentes; Leonardo Pico, Luis Narváez, Sebastián Hernández, Luis ‘Cariaco’ González, Freddy Hinestroza; Teófilo Gutiérrez.

D.T.: Julio Comesaña.



Hora: 7:30 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot.



T.V.: WIN Sports.



Árbitro: Luis Sánchez (Valle).



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín