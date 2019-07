Un duelo equilibrado hasta en la estadística: Junior vs. Medellín

El Independiente Medellín de arranque perfecto en la Liga II 2019 se mide al Junior este domingo, a las 7:30 p.m., por la fecha tres.

El duelo de fondo es, con todas sus letras, un partidazo, que promete ser muy disputado.



Aquí los datos a tener en cuenta:



- Junior venció a Independiente Medellín en seis de sus últimos nueve enfrentamientos en Liga Aguila (1E 2D), pero perdió el más reciente como visitante (1-3).



- Independiente Medellín no perdió ninguno de sus últimos cinco partidos de Primera A (3V 2E); además, mantuvo su valla invicta en los tres más recientes, algo que no lograba desde octubre de 2018.



- Junior perdió y se quedó sin anotar en sus últimos dos partidos de visitante en Primera A, pero no tiene una mayor racha de derrotas consecutivas de visita en liga desde mayo de 2017 (5D).



- Andrés Ricaurte es el jugador de Independiente Medellín que creó más chances (5) en las primeras dos jornadas del Finalización 2019, pero aún no ha estado involucrado directamente en goles, ya sea anotando o asistiendo.



- Junior ya ha utilizado 21 futbolistas en solo dos jornadas del Finalización 2019; es el máximo del torneo, junto a La Equidad.