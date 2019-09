Medellín enfrenta a Envigado: clásico joven marcado por la necesidad

Deportivo Independiente Medellín visita a Envigado, este domingo desde las 5:45 p.m., por la fecha 11 en la Liga II-2019. El ‘poderoso’ va al sur del Valle de Aburrá con la necesidad de volver a sumar en el campeonato, al frente está un ‘naranja’ que buscará estirar la crisis de su rival.

Envigado le apuesta a mezcla de juventud y experiencia para seguir escalando posiciones

Con tres empates en los últimos cinco partidos, para Envigado, la necesidad de ganar aumenta, teniendo en cuenta que lo sigue agobiando el tema del descenso. Para los ‘naranjas’, recibir a los equipos importantes de Antioquia como Medellín y Nacional, es un ‘plus’ que los motiva a luchar de igual a igual y hacer respetar su casa.



Con respecto a los partidos contra Rionegro Águilas, el conjunto dirigido por Eduardo Lara tendría como novedad la presencia de Jonathan Estrada, el volante antioqueño fue inscrito esta semana como jugador libre y quiere darle una mano al equipo que lo forjó como profesional. Estrada, llega a fortalecer una columna vertebral que incluye al arquero uruguayo Ernesto Hernández, los defensas Francisco Báez, Humberto Mendoza, los volantes Jairo Palomino, el inglés George Saunders y el delantero Arley Rodríguez.

Estos son los 19 jugadores convocados por Eduardo Lara para enfrentar a @DIM_Oficial por la fecha #11 de @LigaAguila, en nuestro estadio #PolideportivoSur

#VamosEnvigado 💪🏼🍊 pic.twitter.com/3G7Kfk8ayF — Envigado Futbol Club (@EnvigadoFC) September 14, 2019

Sobre Medellín, el técnico Eduardo Lara expresó que “es un equipo grande, que siempre pelea las instancias finales, tiene hombres importantes en su equipo, los tenemos referenciados, pero nosotros contamos con jugadores de experiencia y jóvenes muy talentosos”.



Además, “esperamos que sea un lindo partido, sabemos lo que es Independiente Medellín, sus fortalezas y nosotros tomar nuestras precauciones necesarias para este encuentro. De igual manera, nosotros somos locales y tenemos la necesidad de sumar igual que ellos, queremos hacer respetar nuestra localía”.



En cuanto a la zaga envigadeña, Humberto Mendoza declaró que “esta clase de partidos son especiales, sin importar el rival, debemos proponer, hacer nuestro juego, tenemos en la cabeza que queremos ganar”.



“Sin dudas será un partido complicado, donde Medellín no viene pasando un buen momento en la Liga. Lo importante es aplicar nuestro juego, salir a proponer y hacer respetar nuestra casa. Debemos estar concentrados, no dar espacios al rival, independiente si está (Germán) Cano o no”, agregó.

Medellín busca volver a sonreír en la Liga y recomponer su rumbo



El poderoso no pasa su mejor momento en el campeonato, con cinco derrotas consecutivas, de las cuales tres fueron contra equipos antioqueños, para Medellín es importante ‘sacudirse’ contra Envigado, un equipo que le ha servido para salir de sus baches deportivos. Como en el 2010, donde lo goleó 1-7 en el Polideportivo Sur, cuando venía de un mal momento en la Copa Libertadores.



Para Medellín, la victoria es lo único que le sirve para salir a flote en la Liga y eso lo sabe su técnico Aldo Bobadilla, el paraguayo se estrenará contra los ‘naranjas’ en la Liga. “Llevamos una semana de trabajo y el balance ha sido positivo, poco a poco van tomando la idea, con el resultado en la Copa nos dio más confianza y ahora buscaremos contra Envigado, conseguir la victoria en la Liga. Tenemos 10 finales para conseguir la clasificación”, resaltó.



Sobre Envigado, Bobadilla resaltó que “tienen un muy buen equipo, con jugadores de buena generación, una defensa con experiencia y un delantero joven con mucha proyección. Va a ser un rival complicado, ellos son ordenados y será un desafío ir a la casa de ellos para conseguir los tres puntos”.



La única duda que tiene el conjunto rojo de Antioquia es su goleador Germán Ezequiel Cano, quien sufrió un golpe en su rodilla derecha. Al argentino lo tienen entre algodones para este partido. “Vamos a esperar a Germán (Cano) hasta el día del partido. Si no se recupera, tenemos dos jugadores, como Stiven Rodríguez y Diego Herazo, que tienen mucha movilidad y buen juego”, explicó Bobadilla.



En cuanto a ausencias, Déinner Quiñones, Mauricio Cortés y Didier Delgado se encuentran en el departamento médico tras sufrir molestias físicas. En el caso de Delgado, tiene una fecha pendiente de sanción por pagar, luego de ser expulsado en el partido contra Santa Fe por la novena fecha de la Liga.



Juan Manuel Cuesta es un jugador que aporta alegría en el ataque rojo. Campeón con la Selección Antioquia juvenil, Cuesta quiere seguir destacándose en los partidos. “Sigo trabajando, lleno de confianza que me brinda el cuerpo técnico y espero seguir jugando bien y que el equipo sume resultados. Me dicen que muestre mi talento, hacer las cosas bien y disfrutar en la cancha. Contra Envigado es una linda oportunidad de hacer una gran demostración de fútbol”, precisó.



Historial parejo en el duelo de naranjas y rojos



Se han disputado 73 partidos, de los cuales, Medellín ganó 27 frente a 21 de los envigadeños. Mientras que 25 empates cierran la estadística. En goles marcados, el poderoso ajusta 97 contra 73 de los naranjas.



El último triunfo rojo en el Polideportivo Sur fue el 15 de julio de 2017, en aquella ocasión, con goles de Edison Toloza y Hernán Hechalar, el poderoso sumó los tres puntos. Lo curioso, que ambos goles se dieron en los últimos cinco minutos del partido.

Alineaciones probables



Envigado: Ernesto Hernández; Humberto Mendoza, Francisco Báez, Carlos Terán, Luis Tipton; Jairo Palomino, George Saunders, Yeison Guzmán, Alexis Zapata; Arley Rodríguez, Jhon Jáder Durán.

D.T.: Eduardo Lara.



Independiente Medellín: David González; Elvis Perlaza, Jesús Murillo, Andrés Cadavid, Dairon Mosquera; Didier Moreno, Andrés Ricaurte, Adrián Arregui; Edwin Mosquera, Juan Manuel Cuesta, Germán Cano (Diego Herazo).

D.T.: Aldo Bobadilla.



Hora: 5:45 p.m.



Estadio: Polideportivo Sur.



Árbitro: Jhon Hinestroza (Chocó).



T.V.: WIN Sports.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín