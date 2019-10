Medellín se juega una carta crucial en la Liga: recibe al Cúcuta

Deportivo Independiente Medellín recibe este jueves, desde las 8 de la noche al Cúcuta Deportivo, por la fecha 16 en la Liga II-2019. Luego de igualar 2-2 con Bucaramanga, los dirigidos por Aldo Bobadilla necesitan ganar cuatro de los cinco partidos que le resta, para seguir con opciones de clasificar entre los ocho. Al frente está el conjunto ‘motilón’ que buscará dejar en el camino a un rival directo.

Para Medellín la ilusión de estar entre los ocho mejores de la Liga no se agota, y eso es lo que quieren prolongar cuando enfrenten al rojinegro, una de las revelaciones del campeonato, quien ya sabe este semestre lo que es ganar en el Atanasio. Para este encuentro, Bobadilla convocó a Yesid Díaz, Jonathan Marulanda, Bryan Castrillón y nuevamente a Daniel Castro, el juvenil pica en punta para ser el lateral izquierdo del equipo en este encuentro, en lugar de Jaime Giraldo, quien no lució bien en Bucaramanga. En cuanto a los ausentes, Jaime Giraldo, Diego Arias, Diego Herazo y Cristian Echavarría no fueron convocados por decisión técnica.



Lleno de ilusiones, Castro espera seguir los pasos de su padre Carlos, quien fue figura en el fútbol colombiano vistiendo entre otros clubes, las camisetas de Medellín, Nacional y Millonarios. “Se trabaja bien, sabemos que de local debemos ganar si o si, el ‘profe’ (Aldo Bobadilla) me ha visto cualidades, ya fui convocado una vez y para este partido estaré nuevamente concentrado. Tengo vocación ofensiva, he jugado como extremo y como lateral izquierdo, estoy preparado para jugar y demostrar mis condiciones”.



Daniel tiene 20 años, el nacido en Medellín ha estado en el equipo desde los 7 años y en el 2018 tuvo un paso por el Atlético FC de la segunda división. Fue campeón en el 2016 con la Selección Antioquia y ha estado en microciclos con la Selección Colombia Sub 20.



Por su parte, Aldo Bobadilla reconoció que no hay margen de error para lo que queda. “Quedan 15 puntos, matemáticamente se puede, pero debemos acercarnos al lote. Vamos a hacer todo lo posible para poder clasificar”.



En cuanto al historial, Medellín y Cúcuta se han enfrentado por Liga en 156 oportunidades, el poderoso ganó 76 frente a 37 de los fronterizos. 43 empates redondean la estadística. En goles anotados, 261 han sido gritados por los antioqueños contra 180 de su rival. José Vicente Grecco y José Omar Verdún, del DIM y el Cúcuta, son los máximos goleadores de estos duelos con 11 goles cada uno.



Cúcuta no visita el Atanasio desde el 12 de septiembre de 2015, en aquella ocasión, el poderoso lo goleó por 4-1, con tantos de Brayan Angulo, Jhon Pajoy y un doblete de Luis Carlos Arias. Los motilones no vencen al rojo de Antioquia desde el 15 de mayo de 2011, cuando le ganó 2-3 con goles de Juan Carlos Pereira y un doblete de Santiago Malano, por el DIM anotaron Jefferson Mena y Juan Carlos Pereira.



¨Es un partido difícil. Nuestro equipo está fuerte y concentrado¨, así lo declaró nuestro guerrero Andrés Sarmiento previo al compromiso frente al cuadro Independiente Medellín.#DeCorazónRojinegro 🔴⚫️ pic.twitter.com/ksDDlBehsv — Cúcuta Deportivo FC (@Cucutaoficial) October 10, 2019

Alineación probable

Independiente Medellín: David González; Elvis Perlaza, Jesús Murillo, Andrés Cadavid, Daniel Castro; Adrián Arregui, Didier Moreno, Andrés Ricaurte; Bryan Castrillón, Juan Manuel Cuesta, Germán Cano.

D.T.: Aldo Bobadilla.



Hora: 8:00 p.m.



Árbitro: Luis Trujillo (Valle).



Estadio: Atanasio Girardot.



Televisión: Win Sports.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín