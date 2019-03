Medellín se pronunció frente a la sanción sobre Andrés Ricaurte

Sobre la 1:30 de la mañana de este sábado, el club antioqueño respondió de manera oficial frente a la sanción realizada por parte de la Dimayor al jugador Andrés Ricaurte, quien fue suspendido por 2 semanas y con una multa económica superior a los 40 millones de pesos, luego que la Comisión Disciplinaria haya considerado que simuló la caída en un penal sancionado a favor de Independiente Medellín frente a Santa fe, por la novena fecha de la Liga I-2019 y en la que derivó el gol de la victoria ‘poderosa’.

Mediante un comunicado, Medellín defendió a su jugador y denunció inconsistencias en la notificación y el fallo por el que el volante se perdería el clásico antioqueño de esta tarde.



“El Equipo del Pueblo S.A. manifiesta su clara inconformidad con la decisión adaptada por la Comisión Disciplinaria del Campeonato a través de la resolución 011 del 15 de marzo, la cual fue publicada en el portal de la Dimayor pasadas las 9 de la noche del día de ayer. La institución considera que no se actuó de manera procedente por parte de la Dimayor, violando el debido proceso y el derecho de defensa del jugador Andrés Ricaurte, no dando oportunidad a la presentación de las pruebas que demuestran su inocencia. Consideramos, que este hecho perjudica a nuestro Club, a la hinchada y a la integridad de nuestro mediocampista, a quien respaldamos”.



Tres argumentos son los que respalda su alegato el ‘equipo del pueblo’: La notificación no se hizo de manera regular por los canales oficiales, la imposición de la sanción fue el viernes pasada las 9 de la noche, horario en el que era imposible que el club interpusiera alguna respuesta y, según los requisitos mínimos del ordenamiento jurídico colombiano, el texto no está redactado de la manera correcta.



En la misiva, Medellín exigió que se deje sin efecto o que se suspenda la sanción, hasta cuando no se garantice el debido proceso. De esta manera, se espera una respuesta por parte de la Dimayor en la que autorice o no a Ricaurte para que pueda jugar el partido.