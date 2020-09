Medellín aspira a ganar en dos años su primer título continental

Esta semana, Deportivo Independiente Medellín presentó su proyecto deportivo donde esperan lograr la gloria deportiva en cuatro frentes; academia, fuerzas básicas, fútbol femenino y plantel profesional, en esta última, esperan conseguir su primer título continental en el año 2023, sea Copa Suramericana o Copa Libertadores.



“Queremos fortalecer y perfeccionar la psicomotricidad de los alumnos y alumnas con técnicas de entrenamiento avanzadas, para niños y niñas de 2 a 18 años. Enseñar las normas, el desarrollo y uso de estrategias de juego. Ponderar el mayor potencial físico, técnico, táctico y humano como base fundamental del proceso más allá de los triunfos”, señaló Felipe Trujillo director de fuerzas básicas del equipo.

Sobre el modelo operativo, Medellín tiene una academia presencial con 350 alumnos, una academia virtual con 150 alumnos, terminando 2020 quieren tener cinco filiales regionales y para 2021 buscarán vender este modelo como franquicias para establecer tres en diferentes ciudades de Colombia.



En cuanto a las fuerzas básicas, se han trasado un proyecto a cinco años para tener una cantera que pueda surtir a su plantel profesional. Para esto cuentan con formadores capacitados, acuerdos institucionales con equipos como Boca Juniors de Argentina y una casa club ubicada al frente del estadio Atanasio Girardot. Proponen un círculo virtuoso en el que arrancan con la capacitación, vinculación, formación integral, debut, consolidación y exportación.

Actualmente, Medellín tiene 152 jugadores en sus fuerzas básicas, divididos en siete categorías, desde la sub 12, pasando por la sub 13, sub 15, sub 17, Primera C, sub 20 y Primera A.



Del equipo profesional femenino, de acuerdo al convenio con el Club Formas Íntimas, la idea del DIM para el año 2023 es ser un equipo que pelee y consiga dos de las próximas tres Ligas femeninas, avanzando a la Copa Libertadores y llegando a ese último año a la consecución de ese título continental.



Sobre el equipo profesional masculino, Medellín busca la mezcla de jugadores experimentados, con jóvenes de su cantera. “La formación de una columna vertebral de futbolistas experimentados que acompañen los jóvenes talentos de las fuerzas básicas”, indicó Juan Bernardo Valencia, gerente deportivo del equipo.

En el alcance deportivo, proyectaron de este 2020 al 2023 conseguir tres Ligas, una Copa Colombia, avanzar los tres años a las Copas internacionales, sea Libertadores o Suramericana y en el 2023 levantar la Copa Libertadores o la Suramericana.



Sobre los jugadores experimentados que busca tener el DIM en su nómina son con experiencia en Selección Nacional de mayores, experiencia nacional o internacional en ligas de primera división y que tengan más de 100 partidos como profesionales, los jugadores base con experiencia en combinados nacionales juveniles o sub 23 y con experiencia mínima de 30 partidos como profesionales. En estos momentos, Medellín cuenta con una lista de 28 jugadores que no fue revelada, donde tiene ocho experimentados, ocho de base y 14 juveniles de las fuerzas básicas. 24 jugadores son activos del equipo y los restantes están a préstamo. https://twitter.com/juanchoserran8/status/1301641231030771712?s=20



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8