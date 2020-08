Yulián Gómez sin pausa y con ganas de aportarte talento y fútbol a DIM

Tras sufrir una dura lesión en su tobillo derecho, Yulián Gómez aprovechó el tiempo de pandemia y cuarentena para emprender su recuperación y ya está cerca de llegar a la tercera fase, donde podrá realizar los mismos trabajos que el resto del equipo. “Me he sentido muy bien, voy en la segunda fase de recuperación, he corrido más continuo, más suelto y ganando confianza”, señaló Gómez en rueda de prensa virtual.



Sobre los trabajos que viene realizando en la sede de Llanogrande, Yulián expresó que “he venido haciendo trabajos más intensos, recorridos largos, zigzag, lo he hecho con guayos y no he sufrido molestias que me impidan entrenar. Espero recuperarme pronto para estar disponible”.

En cuanto a su lesión y el tiempo de recuperación, el lateral señaló que “se hablaba de seis meses, en los próximos días completaré cinco meses y dependiendo de la intensidad de trabajo, voy a poder estar listo para cuando se reanuden las competencias. Ojalá en dos semanas pueda estar haciendo trabajos regulares con el equipo”.

El ex jugador de Real Cartagena y Unión Magdalena reveló cómo han sido esos días de pandemia y lesionado. “Los días de la pandemia fueron duros, pero le tomé el lado positivo haciendo los trabajos de fisioterapia a mañana y tarde. Me preparé muy bien, he mejorado mucho y ahora espero que cuando se reanude la competencia pueda estar listo y aportándole al equipo”.

Yulián habló sobre la salida de Juan Camilo Saíz del equipo, con rumbo al fútbol de Chipre. “pienso que los compañeros estamos preparados para aportar. Cuando supe que (Juan Camilo) Saíz iba a estar, estaba muy contento. Lastimosamente no se dio, pero hay compañeros que pueden aportar en defensa y es algo que nos van a aportar”.

Finalmente, se describió como “una persona seria, centrada en lo que hace. En lo futbolístico soy veloz, puedo explotar esa condición para irme al ataque. Quiero ganarme un lugar y conseguir un título”.

Rueda de prensa virtual con Yulián Gómez, jugador del @DIM_Oficial pic.twitter.com/22OSf39guf — Juancho 🎱🇨🇴 (@juanchoserran8) August 6, 2020

Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8