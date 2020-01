Luis Mena y la difícil tarea de reemplazar a Elvis Perlaza en el DIM

Oriundo de Turbo, Luis Mena jugará por primera vez en el fútbol antioqueño. Con 25 años y varios equipos en Colombia, el jugador llega a suplir a un hombre como Elvis Perlaza, por la banda derecha de Independiente Medellín. Un amor familiar y un sueño cumplido, expresó el ex Bucaramanga a su llegada al ‘poderoso’.

“Agradecido con Dios, con el cuerpo técnico y compañeros por haberme recibido tan bien. Desde el primer día que llegué me han acogido como un miembro más de esta familia. Esperamos cumplir los objetivos que tenemos para el semestre”, señaló el jugador antioqueño.



Sobre ese sueño cumplido, Mena detalló que “como jugador no tengo palabras para explicar, porque es un sueño poder jugar con Medellín, porque soy antioqueño y lo he seguido siempre. Mi familia es hincha del Medellín, un día me puse la camiseta y dije que quería jugar acá, ahora que cumplí ese sueño, espero dar lo mejor de mí”.



En cuanto a sus cualidades dentro de la cancha, Luis comentó que “soy fuerte en marca, rápido, agresivo a la hora de defender el arco de mi equipo y aportar en lo ofensivo, me gusta aprovechar los espacios y llegar con facilidad al arco contrario”.



Con ocho días de trabajo de pretemporada, Mena sabe que debe esforzarse para estar a tope, “quiero conseguir grandes cosas con Medellín, vamos paso a paso, primero enfocados en enfrentar al Deportes Tolima en la Liga y luego competir muy bien en la Copa Libertadores avanzando a la fase de grupos”.



Juan Camilo Álvarez Serrrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín