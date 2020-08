Walter Rodríguez, sus objetivos para brillar en Independiente Medellín

Deportivo Independiente Medellín ya tiene su segundo refuerzo de cara al reinicio de la Liga, la Copa Colombia y la Copa Libertadores. Walter Rodríguez arribó a la capital antioqueña el pasado sábado 15 de agosto y se mostró complacido por el buen trato de las personas, por las voces de aliento de los hinchas y se encuentra motivado para este nuevo reto en su carrera deportiva. “Estoy muy contento de poder llegar al equipo, la gente me ha recibido muy bien y ahora estoy ansioso para entrenar con mis compañeros, de poder debutar oficialmente en competencia y demostrar mis condiciones”.



Sobre su trasegar deportivo, el paraguayo explicó que “debuté en Sportivo Luqueño, luego fui al Parma de Italia, regresé a Paraguay con Nacional donde jugué la Copa Suramericana, pasé por Deportivo Capiatá, 12 de octubre y ahora se da un paso muy importante de mi carrera que es jugar en el Medellín. Quiero dejar el nombre muy alto de mi país y retribuir la confianza que han depositado en mí”.



En cuanto a sus características de juego, resaltó que “cuando llegué a primera división era un volante más adelantado, en Europa jugué más retrasado y ahí agarré un mayor despliegue físico. Trato de combinar entre jugar al límite y como interno tener contacto con la pelota, pisar el área y rematar a gol, pero me acomodo a lo que necesite el cuerpo técnico”.



Walter ya tuvo contacto con su compatriota Aldo Bobadilla y el cuerpo técnico, el paraguayo es el jugador 19 en llegar al club centenario. “Hablé con Aldo (Bobadilla) la semana anterior cuando comenzó a encaminarse la negociación, luego cuando llegué a Colombia, me dio la bienvenida y me deseó lo mejor. Es la primera vez que voy a estar trabajando con ellos, pero recibieron buenas referencias para que pudieran contar conmigo. Ahora me queda retribuir esa confianza que me dieron y brindar lo mejor”.



Además, “cuando comenzó a darse la negociación me imaginé jugando la Copa Libertadores en un club tan grande como Medellín. Quiero estar a la par físicamente con el grupo y ayudar al equipo para conseguir los objetivos. Espero que con lo que pueda demostrar en el campo de juego, permita tener una posibilidad de jugar en la Selección Paraguaya”.



Rodríguez también habló sobre la conversación que tuvo con un ídolo guaraní del poderoso como Jorge Daniel Jara. “En el momento que se dio la negociación, hablé con Jorge Daniel Jara. Me habló de la ciudad, del equipo y de la hinchada. Unos años atrás me quiso traer al DIM y mis características le pueden ser útiles al club. Agradezco a él, al cuerpo técnico y a los directivos por creer en mí y hacer lo posible para traerme”.



Finalmente, se refirió a los fanáticos poderosos y espera que, con buenas actuaciones, pueda ser una pieza clave en el esquema del equipo. “La gente ha manifestado su cariño en las redes sociales, tienen muchas expectativas y solo me queda retribuir todas esas palabras con buen juego y destacándome en el equipo”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8