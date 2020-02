Acabó la polémica: Bobadilla aclaró supuesta pelea con Laurito en DIM

Luego que diferentes medios radiales informaron que Aldo Bobadilla y Federico Laurito habían discutido y enfrentado a golpes en una práctica. Deportivo Independiente Medellín a través de su cuenta de Twitter desmintió aquella versión y este viernes, Aldo Bobadilla aclaró la situación del jugador, quien tendría una oferta para regresar a la Liga de Portoviejo de Ecuador, equipo que tendría plazo hasta el 10 de marzo para contratar jugadores extranjeros.

Con respecto al trino publicado en días pasados en @RadioMunera, la institución se permite aclarar los siguientes aspectos: — DIM (@DIM_Oficial) February 13, 2020

“Yo no escucho radio y tienen que hacerse cargo de ese tipo de declaraciones, no tienen que tirar información falsa, ni apañar el buen momento que viene haciendo el Medellín por un comentario, una falsa información o un chisme como se quiera llamar. Me parece que están desubicados”, expresó Bobadilla en rueda de prensa.



El DT paraguayo precisó que Laurito tendría un problema físico que lo ha alejado de la competencia. En la última práctica del equipo, se observó al argentino haciendo trabajos diferenciados y por ahora, el jugador tiene contrato hasta diciembre de 2020, el cual espera cumplir.



“Federico (Laurito) tiene una inflamación en la rodilla y por eso no está entrenando con el grupo, no tiene chance de competir por ahora, pero en ningún momento tuve algún altercado con él y se eso hubiera ocurrido, no tengo problema en salir a hablar con quién lo tuve. Pero me parece que no deben hacer eco de falsas informaciones”, explicó Bobadilla.



En cuanto a una posible salida de Laurito, el DT ‘poderoso’ respondió tajantemente que “eso no lo sé, a mí nadie me informó nada. Hasta que no me vengan a decir que tal o cual jugador fue transferido, o este jugador se va ya, yo no puedo hablar de eso. Yo debo hablar de los que están ahí, no tengo redes sociales ni me gusta escuchar, estoy pendiente en mi equipo y tengo el compromiso de seguir mejorando”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín