Respuesta de David González sobre su incierta renovación en Medellín

Deportivo Independiente Medellín continúa trabajando y pensando en el 2020 donde atenderá los compromisos de la Liga, la Copa Colombia y la Copa Libertadores. Uno de los referentes del conjunto ‘poderoso’ de Antioquia es David González, el arquero multicampeón termina su contrato el próximo 31 de diciembre y aún no se conoce su continuidad.

El arquero indicó que “el mensaje es muy claro desde el día de la final, yo quiero estar en Medellín, mi contrato termina en diciembre y no me he sentado con nadie a hablar sobre mi futuro. No vale la pena decir si hay ofertas de otro lado, mi interés siempre es quedarme acá, en caso que no se pueda, la idea es seguir jugando y si no es aquí tendré que hacerlo en otro lado”.



En cuanto al tema de su continuidad con el ‘rojo’ de Antioquia, González precisó que “un mes antes del final del contrato, se debe pasar o avisar de una renovación o no renovación y todavía no hemos llegado a esa fecha, seguimos entrenando y esperando a que esa fecha llegue”.



Además, aclaró que si bien su equipo no está en competencia, les queda un mes donde seguirán entrenando bajo las órdenes de Aldo Bobadilla. “Es un protocolo normal, pasa que nosotros tenemos el tema que al no clasificar a los cuadrangulares, obviamente el año pareciera que se había acabado antes para nosotros, pero sigue un curso normal”.



Para González, jugar otra Copa Libertadores es algo que lo seduce, y el deseo es mayor cuando sería con el Medellín, el equipo de sus amores. “Como jugador, es importante jugar la Copa Libertadores, para Medellín como club también, no solo en lo económico, sino a nivel de exposición en el continente, espero jugar con Medellín, pero estamos esperando que el tiempo llegue y sea de un buen término”.



David fue parte del primer congreso de fútbol y convivencia ‘La Magia del Fútbol 2019’, donde integró una charla con Mauricio Molina, Víctor Aristizábal y Gastón Pezzuti en el que recordaron momentos de los clásicos y la evolución del barrismo en Medellín.



“Demasiado importante lo que se viene realizando, lo que se ha podido conseguir en estos últimos años, la tranquilidad de las familias que puedan asistir al estadio cuando antes se consideraban los partidos de alto riesgo. Que sea una fiesta para la familia, que el barrismo surja como un movimiento pacífico y no como lo contrario”.



Finalmente, González se refirió al cumpleaños 106 del DIM, un club que lleva en su alma y en el que es el máximo ganador. “Es un año más de una institución que espero esté 200 años más, que ojalá esté llena de más glorias de las que hemos tenido que aunque han sido pocas, las hemos disfrutado”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín