Con figuras en 'algodones', Medellín recibe un duro juego con Alianza

Luego de imponerse en la semifinal de la Copa Colombia frente al Deportivo Pasto, Deportivo Independiente Medellín cambió el ‘chip’ y prepara su partido de este domingo, a las 7:45 de la noche contra Alianza Petrolera en el Atanasio.

El entrenamiento que comenzó sobre las 8:30 de la mañana en la cancha de Sofasa, se dividió en dos grupos, los que han tenido más minutos de juego realizaron trabajos de recuperación y nivelación de cargas, mientras que los suplentes y algunos jugadores Sub 20 realizaron trabajos tácticos, labores específicas de control orientado, definición y fútbol.



Entre las novedades, Germán Ezequiel Cano está en duda tras sufrir un golpe en el músculo sóleo de su pierna derecha, el jugador tiene menos dolor e inflamación y lo van a llevar con cuidado hasta el domingo. “Si no está al cien por ciento, no lo tendremos en cuenta”, indicó el médico Edgar Méndez.



Por su parte, Jesús Murillo sufrió un golpe en el músculo paraespinal de su espalda en el partido contra Pasto y aunque disminuyó el dolor, sigue inflamado y también se podría perder el encuentro contra los ‘aurinegros’.



El juvenil Daniel Castro presentó una lesión en el músculo isquiotibial de su pierna izquierda y se perdería tres semanas la competencia. En lugar del lateral izquierdo estaría Jaime Giraldo o el juvenil Stiven Cardona. Mientras que por Cano jugaría Stiven Rodríguez y por Murillo, Guillermo Tegüé.



Otro jugador descartado es Diego Herazo quien sufre una lesión en el aductor de su pierna derecha, por lo que estaría para este partido descartado y estaría la duda si podría estar disponible para el partido contra Atlético Huila en Neiva el próximo jueves. Por otro lado, Jaime Castrillón y Stiven Rodríguez, sufrieron calambres en el partido contra Pasto y ya trabajan con normalidad.



Medellín tendrá su última práctica este sábado, donde Aldo Bobadilla definirá los convocados para enfrentar a los ‘petroleros’, este domingo en el coloso de la avenida Centenario, por la fecha 18 de la Liga II-2019.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín