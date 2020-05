Stiven Flórez, con fútbol tiene el sueño poderoso de ayudar a su mamá

Claudia Flórez es el nombre por el que Stiven su hijo, trabaja duro todos los días para buscar esa oportunidad de llegar a un equipo profesional y seguir los pasos de uno de Neymar, estrella brasileña de la que el extremo de Formantioquia, equipo de la Liga Antioqueña de fútbol quiere emular. Como ‘10’ o como extremo, Stiven Alejandro Flórez seguirá buscando su principal meta; regalarle una casa a su mamá.

En diálogo con FUTBOLRED, Stiven nos contó sus comienzos, su disciplina para seguir entrenando en estos días de pandemia y ese sentimiento que tiene por el Deportivo Independiente Medellín, club del cual es hincha y en donde juega Stiven Mosquera y Juan Manuel Cuesta, jóvenes talentos en los que encuentra un espejo.



¿Desde cuándo estás concentrado en el fútbol?



“Yo empecé a jugar desde los 13 años, aunque fue un poco tarde, quiero llegar muy lejos. A los 13 años me vieron en el equipo del colegio (Concejo de Medellín), donde pasé a otros clubes de la Liga Antioqueña, hasta que llegué a Formantioquia donde ahora estoy con el equipo sub 17. Desde ese tiempo no paré, he podido ser campeón en tres torneos y eso me motivó mucho para tomar con seriedad el fútbol”.



¿Y ahora que no hay fútbol, cómo se mantiene en forma?



“Mediante videos por zoom con el equipo y los entrenadores nos mandan rutinas de entrenamiento todos los días. Además, estoy entrenando por mi cuenta, no me quedo quieto”.



¿Cuál es tu equipo favorito y qué ídolos tienes?



“Mi gran ídolo es el brasileño Neymar Jr. Aprendo mucho de él, veo muchos videos de sus jugadas, me gusta su manera de jugar al futbol, su forma de ser. Quisiera Ser como él, ojalá mejor que él y poder conocerlo. Soy hincha del Deportivo Independiente Medellín y admiro mucho a Andrés Ricaurte, Edwin Mosquera y Juan Manuel Cuesta, son jóvenes muy talentosos y grandes personas”.



En cuanto a sus metas, ¿la más importante sería el bienestar de su madre?



“Lo tengo en mi mente y le pido mucho a Dios en poderle comprar la casa a mi madre y que ella no trabaje más. Se ha sacrificado mucho por mí y aunque comencé esta carrera muy tarde, es una oportunidad para buscar ese bienestar. Mi papá nos abandonó y mi mamá asumió la responsabilidad de sacarnos adelante a mí y a mis dos hermanas. Otra de las razones por las que llegué tarde al fútbol, fue que no tenía la manera de jugar en algún club, porque a veces no tengo ni para los pasajes. La situación de alguna manera fue mejorando y es por eso que le pongo mucho empeño”.



¿Y el colegio?



“En estos momentos estoy cursando décimo grado, ya estoy estudiando por las noches, para tener el tiempo de poder entrenar. Ahora con lo del coronavirus, nos mandan talleres por correo electrónico y debo ser responsable también con el estudio”.



¿Qué cosas han sido difíciles para seguir con el fútbol?



“A veces no he podido ir a entrenar por falta de dinero, no tengo ni para el bus, entonces debo irme caminando desde La Pradera, en la Comuna 13 hasta la Unidad Deportiva de Belén (6 kilómetros aproximadamente). Pero eso no es excusa para rendirme, sino una motivación para salir adelante. Quiero progresar y que se sientan orgullosos de mí”.



Ahora que estás en Formantioquia, ¿te han visto de algún equipo profesional?



“Formantioquia es uno de los mejores clubes de Antioquia, he enfrentado a Nacional, a Medellín. Ya varios empresarios me están siguiendo, tienen videos de mi juego y ojalá se pueda presentar la oportunidad de ir a algún equipo. Ojalá fuera Independiente Medellín, me encantaría debutar en el equipo de mis amores”.



Volviendo al DIM, ¿Qué otros jugadores te gustaron ver del equipo rojo?



“Mauricio Molina era un ‘10’ impresionante. Luego, Germán Cano, Juan Fernando Quintero, son jugadores muy buenos y de cada uno saco algo para mi juego”.



Si por alguna razón el fútbol no es el camino, ¿Qué quisieras estudiar?



“Yo tengo la motivación y quiero intentarlo hasta el final con el fútbol. Pero he visto el periodismo deportivo como otra alternativa para estudiar”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8