No aguantaron: hinchas del DIM protestan por decisiones directivas

Tras la salida de ocho jugadores del plantel profesional y solo la llegada de dos, colmaron la paciencia de los hinchas del Deportivo Independiente Medellín, quienes acudieron el pasado viernes 14 de agosto a las oficinas del equipo para protestar por las decisiones administrativas del equipo.

El Medellín es nuestra razón de vivir, no un negocio personal; así que esta más que claro que haremos lo que sea para que se respete esta institución.

Hoy fuimos los líderes, mañana será la barra entera.

¡Los avisamos, somos los mismos de cuando empezamos!

“Durante 20 años hemos seguido al Medellín incondicionalmente, durante la administración de Raúl Giraldo venimos a las oficinas en los últimos seis años para que nos mintieran cada seis meses. Creíamos fielmente en el proceso, porque nuestra manera de actuar como barra era el diálogo. Hoy nos cerraron las puertas, no nos dieron la cara, esta mañana estuvimos 70, fue un precedente, el lunes pueden ser 700, el viernes serán 7000 y en 15 días serán 40.000. Acá las cosas cambian, o invierten o se van”, expresó uno de los líderes de la barra Rexixtenxia Norte en el video que subieron en sus redes sociales.



“Estamos cansados de los malos manejos de Raúl Giraldo, cansados de que nos pinten un paraíso y no pase nada. No nos dieron la cara y se escuda en sus títeres, ya nos dimos cuenta lo que pasa y nos vamos a hacer escuchar”, agregó otro de los 60 líderes de esta barra que acudieron a las oficinas del club.



Por otro lado, a través de las redes sociales, estarían convocando a una marcha de protesta el próximo martes 18 de agosto, en pleno pico de pandemia a realizar una ‘caravana inversa’ donde los hinchas se dirijan desde el estadio Atanasio Girardot, hasta el hotel Dann Carlton, donde el equipo antioqueño tiene sus oficinas, exigiendo cambios estructurales en la institución.



