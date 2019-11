Medellín piensa en la Libertadores: busca refuerzos en Santa Fe y Cali

Independiente Medellín mira con esperanzas su futuro, pues salvó el año ganando la Copa Colombia y clasificándose a la fase previa de la Copa Libertadores. Por eso, el equipo del pueblo ya trabaja en la construcción de un plantel competitivo, que ya perdió a su referente David González, y que podría dejar de contar con su goleador histórico: Germán Cano.



El atacante argentino no ha recibido el llamado que espera de parte de la dirigencia del poderoso, así que su empresario se ha estado moviendo y tiene una oferta muy tentadora de un club en Brasil, la cual espera aceptar en caso de que el DIM no se acerque. Y la verdad, la economía no permitiría ofrecerle un contrato a la altura y expectativa de Germán Ezequiel.



Por ahora, Medellín se centra en ir de atrás hacia adelante. Su técnico, Aldo Bobadilla, sabe mejor que nadie que tener un arquero de categoría, y que en este caso cuente con liderazgo y experiencia como el ‘rockero’ González, es fundamental para construir su columna vertebral.



Es así como tiene en carpeta a algunos candidatos para la portería. En principio, había un par de extranjeros, pero la idea cambió y prefieren un arquero colombiano para ocupar las plazas internacionales en otras posiciones. Y el primer candidato, que además llama la atención por su buen momento, es Leandro Castellanos, portero de Santa Fe y con pasado en el poderoso. Una negociación difícil, pues el nortesantandereano está muy cómodo en el club bogotano.



Otro puesto que preocupa es el de defensor central, pues el DIM tuvo falencias en esa posición y por eso dejará ir a Héctor Urrego. Y se ha fijado ahora en Dany Rosero, quien quedaría libre en Deportivo Cali.



Así, el DIM tendría dos puestos vitales cubiertos, pero sabe que no será fácil. Además le preocupa la consecución de un atacante, en caso de no poder retener a Cano.