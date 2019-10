Medellín, aferrado a ilusión y calculadora: retos para clasificarse

Deportivo Independiente Medellín continúa en la batalla por un lugar entre los ocho mejores de la Liga. Luego de golear al Cúcuta Deportivo por 3-0, al 'poderoso' le restan cuatro jornadas, donde deberá dar todo de sí para seguir soñando.



Jaguares, Alianza Petrolera, Atlético Huila y Deportes Tolima, son los rivales que le restan para buscar entrar entre los ocho. Las cuentas son claras, Medellín debe ganar como mínimo, tres partidos, pero teniendo en cuenta que no tiene una diferencia de gol muy alta (+2), deberá ganar los cuatro para no depender de otros resultados.



El domingo viajan a Montería, una plaza que le ha costado, no sólo por el calor, sino porque el miércoles siguiente deberá disputar la semifinal de vuelta en la Copa Colombia contra Deportivo Pasto, por lo que deberá Aldo Bobadilla elegir qué equipo llevará.



En la fecha 18, recibe a Alianza Petrolera en el Atanasio, un equipo que ha sido uno de los grandes animadores en el campeonato y que es probable que lleguen clasificados. Por lo que la intensidad podría bajar en este partido.



En la fecha 19, visita en Neiva al Atlético Huila, un equipo que batalla por evitar el descenso, por lo que ha sido un partido muy complicado por lo que se están jugando ambos conjuntos. El duro calor de la capital de Huila, es otro factor difícil que tendrá el conjunto rojo de Antioquia.



Finalmente, recibe en el Atanasio al Deportes Tolima, un rival directo por un lugar entre los ocho y que podría enfrentar antes si ambos avanzan a la final de la Copa Colombia.



Son partidos muy complicados, la nómina del DIM es corta y en este remate de campeonato, Bobadilla deberá edificar un equipo consistente y con actitud ganadora, ser eficaz en el ataque y sólido en defensa, detalles que le han costado a lo largo del semestre.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín