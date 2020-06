Arregui, al detalle: así es su vida en Argentina por la cuarentena

La solidaridad es algo en lo que Adrián Arregui ha tomado como premisa en su vida, la pandemia por la que estamos pasando, le dieron más fuerzas para seguir ayudando a los demás. Desde Argentina y tras haber cumplido un año con Independiente Medellín, el volante destacó cómo ha venido descubriéndose y analizando su vida en este momento difícil.



“En Argentina tenemos la desgracia que se están subiendo los contagios y este virus está entrando en los barrios más humildes. Hay muchos problemas, ojalá podamos controlar esta pandemia. No es permitido salir, solamente para hacer las compras y si estás circulando se necesita un permiso. Solo hago deporte en mi casa”, comentó.

Además, “en la parte sicológica, entra en parte por lo que uno consume. Es claro lo que está pasando, pero se genera mucho pánico y es lo que te hace mal en la cabeza. En el equipo tenemos contacto con el médico, cómo afecta el virus y los recaudos necesarios para estar tranquilos. También hemos hablado con un sicólogo, el cual trata de dejarnos tranquilos. Cuando estaba en Colombia tenía mucho estrés sicológico, el insomnio, el pensar todo el tiempo, el aburrirse. Nosotros no somos como los animales en los zoológicos y es normal tener esos picos de estrés. Si tenemos la posibilidad de entrenar, corremos riesgos, pero hay protocolos para evitar los contagios”.



Sobre esos descubrimientos, Adrián detalló que “de lo malo uno aprende, la tristeza es algo que invade y es algo feo. Cuando uno está triste no hay nada lindo en ese momento. Pero te ayuda a conocerte más y a comprenderte más. En esta cuarentena volví a estar en contacto con mucha gente que había perdido. La relación cambia cuando uno está lejos. Tomé la iniciativa de volver a retomar estas conexiones y estaba triste, lloraba y me encontraba con cosas que en la normalidad no me pasaba, encontré en ese tiempo algo armonioso que me hizo bien. Aprendí también a llorar, no hay que sentir vergüenza, hay que sincerarse, decir la verdad y que la tristeza tiene solución”.



Además de esos momentos personales, el reencuentro con su hijo Gino en Argentina, Arregui mantiene su lado solidario y está pendiente de su gente querida de Berazategui. “En Colombia traté de darle una mano a unos chicos de un centro de drogadicción, el ayudar es algo que me es muy grato, toda mi vida he recibido ayuda en el cariño y una parte de mí se siente plena en ayudarle al prójimo y es lo que trato de transmitir. En Berazategui hacemos estas ollas populares porque considero que la situación es grave y esa gente es con la que tengo más contacto. Mi familia es de clase media baja y están sufriendo porque no pueden trabajar. En el comedor que ayudo se llama ‘manos unidas’, pasaron de 20 chicos a 60, cuando arrancamos en la peña, eran 40 familias y ahora repartimos más de 400 viandas. Hacer un poco de foco ahí, es lo que me mantiene vivo y pleno aparte del fútbol, ojalá todos podamos hacerlo, no hace falta ser millonario para poder ayudar”, señaló.



En cuanto al grupo rojo, Arregui comentó que “siempre trato de hablar con los más chicos, hace un tiempo, invité a comer a Carlos Monges, un chico que llegó de Paraguay y está solo. Él me preguntaba sobre las ollas solidarias y yo le contesté que con el reloj que tenía puesto, podía hacer una olla solidaria tranquilamente. El fútbol es una nube, donde todo es fácil, donde la fama te puede confundir y el dinero te puede marear. No soy un Robin Hood, pero la realidad está marcando la diferencia de un futbolista y un médico. Hay que pararse en la realidad, entender que esto se acaba y que después volvemos a la vida normal. Con estos gestos me lleno de gratitud y no tengo que agachar la cabeza de nadie”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8