David González mantiene la ilusión de la clasificación del Medellín

El Deportivo Independiente Medellín llega motivado al encuentro de este domingo contra Jaguares luego de la contundente victoria 3-0 sobre el Cúcuta Deportivo en el que el cuadro 'poderoso' se impuso con orden y solvencia a un rival directo en su lucha por clasificar. Uno de los jugadores determinantes para el éxito rojo fue David González, el arquero estuvo atento y sacó por tercera vez en la presente Liga, su arco en cero.

“Era un triunfo que estábamos necesitando, sabíamos durante la semana lo que significaba conseguirlo o no conseguirlo, lo logramos de buena manera. El primer tiempo, pudo haber sido de trámite o como sea que se quiera llamar. En el entretiempo hablamos en el grupo, sabíamos que quedaban 45 minutos para conseguir el resultado, no podíamos perder la paciencia y terminamos ganando bien”, expresó el antioqueño.



González ha recibido 55 remates, paró 32 disparos y aunque ha recibido 23 goles, el arquero ha logrado tener un porcentaje de éxito del 58,2%. Además, creó una opción de gol, ha realizado 429 pases, de los cuales 328 han sido buenos, siendo un porcentaje de éxito del 76,5%. Números notables para un referente del equipo.



Pensando en enfrentar al conjunto ‘felino’, David comentó que “es muy importante ir consiguiendo los resultados, hace mucho no sacábamos el arco en cero, esto es un envión anímico grande. Pero no hemos ganado nada, nos quedan cuatro partidos importantes y esperamos poder seguir en la Liga”.



Medellín sigue batallando en esta recta final de la Liga. Con la Copa en el horizonte, el poderoso tiene como anhelo lograr el doblete. Un sueño que construye David González.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín