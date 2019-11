Rumor sobre arquero que podría llegar a Medellín desató vieja polémica

Independiente Medellín dejó ir a David González y aunque no era claro si habría una contratación en el arco, los rumores ya han empezado en las redes sociales.

La última información es que Christian Vargas, guardameta de Bucaramanga y con pasado en Nacional, podría ser el jugador al que los directivos le apuesten para el 2020.

Este rumor no cayó nada bien en los aficionados del DIM por el pasado de este jugador en el equipo verdolaga, en el que fue campeón varias oportunidades, aunque sin mucho reconocimiento.

Además, Vargas ha señalado en varias oportunidades el cariño que siente por la institución verde y en redes sociales empezó a circular un supuesto mensaje en el que supuestamente el jugador se alegraba por una derrota del poderoso.

Supuesto mensaje de Christian Vargas. Foto: Archivo particular

El jugador habló recientemente en ‘Extratiempo', de Bucaramanga, cómo es su situación en el equipo leopardo y su continuidad allí, además zanjó su opinión sobre los rumores que lo vinculan al DIM.

“Hasta que no haya algo firme, seguiré en Atlético Bucaramanga. Quiero terminar de la mejor manera en la institución. Lo del Medellín me enteré por redes sociales, no he hablado con nadie", dijo.