‘Hay que mantener la mente ocupada’: secreto de Cadavid en la pandemia

La pandemia obligó a que muchas actividades diarias, cambiaran o se reinventaran para seguir con el cause de la vida. Para Andrés Cadavid, el factor mental es muy importante no solo para el desarrollo deportivo, sino para el personal. El jugador del Deportivo Independiente Medellín alterna sus entrenamientos con sus emprendimientos personales y también le saca el tiempo para disfrutar de su familia.



"Además de los entrenamientos, complemento el tiempo con estar pendiente de mi familia, de mis negocios. Hay días difíciles por no poder salir a la calle, pero estoy tranquilo por cuidarme y cuidar a los míos. Hay que mantener la mente ocupada", resaltó Cadavid.

Sobre los entrenamientos individuales y la labor que el equipo ha realizado para preservar a los jugadores, cuerpo técnico y personal general, Andrés expresó que "los Protocolos son muy exigentes, hay distancia con los compañeros. Extraña uno estrechar la mano a los compañeros, hay muchas diferencias, pero eso nos ayuda para cuidarnos y cuidar a nuestras familias. Con el Protocolo a veces nos vemos como robots".



Como uno de los referentes del equipo, destacó la llegada de Jairo Vélez como nuevo presidente del DIM. Aunque ya se presentaron, el defensor espera una reunión en los próximos días para debatir temas entorno al equipo, como el proyecto deportivo que debe tener el ‘poderoso’ para alcanzar objetivos deportivos e institucionales. "Hemos hablado con el presidente (Jairo Vélez) en videollamada y presencial de lejos, porque él no puede entrar a la sede. Hay cosas pendientes para hablar con él, como los proyectos serios para estructurar campeonatos. Me parece un señor serio, que quiere trabajar por el club".



A Cadavid le dicen ‘el loco’ y a él le gusta ese apodo, el significado que él tiene es que "me dicen 'el loco', porque siempre estoy fuerte, enfocado a mi familia, mi trabajo y que nada ni nadie me afecte. Siempre tengo una actitud positiva".



Finalmente, recordó varios goles memorables en su carrera deportiva, donde acumula 21 e hizo énfasis en dos rivales particulares; Nacional e Independiente Santa Fe. "Los goles que más recuerdo fue uno contra Nacional jugando para América, otro con Millonarios en jugada preparada en la época de Russo, uno que le hice a Santa Fe de afuera, otros de media distancia, otro gol con la máscara en un clásico contra Santa Fe y el gol de la final en un clásico, ese último nos sirvió para que Millonarios consiguiera ese título".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8