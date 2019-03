El sueño de Máyer Candelo: 'Yo me veo dirigiendo Millonarios'

Máyer Candelo debutará como técnico con Cortuluá y aunque su corazón, mente y espíritu está enfocada con este equipo, los sueños del vallecaucano son grandes.



“Yo me veo en Millonarios y no me veo tan lejos tampoco”, dijo en diálogo con Fox Sports Radio.

El cariño de Candelo por el equipo embajador es de antaño. En diferentes oportunidades ha expresado sus buenos deseos por el club y de ahí nace su sentimiento por el equipo con el que fue campeón en 2012.



Si bien actualmente el azul atraviesa por un buen momento, Máyer Andrés confía en que su momento llegue luego de un fructífero paso del actual entrenador.



“Le deseo lo mejor al profe Pinto y ojalá que lo gane todo. De pronto él se aburre de ganar y me llaman a mí, también puede ser”, explicó.



Candelo tuvo dos pasos por el equipo bogotano: el primero fue entre 2002 y 2003 y volvió en el 2011 hasta 2015.