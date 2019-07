Las razón de las ausencias en la primera convocatoria de Millonarios

Millonarios confirmó a los jugadores convocados para el primer partido de la Liga II-2019. Dentro de los futbolistas que estarán en el duelo contra Envigado destaca la presencia de tres de los cuatro refuerzos del conjunto embajador.

Dentro de los 18 convocados para el partido destaca la presencia de tres de sus cuatro refuerzos, Hansel Zapata, Jefferson Martínez y José Luis Moreno. La ausencia destacada es la de Cristian Arango, quien no jugará este compromiso debido a que no llegó la transferencia internacional.



Otra ausencia que llama la atención es la no presencia de Matías de Los Santos, jugador que ha sonado para salir de Millonarios con destino a Vélez Sarsfield de Argentina. Millonarios no se ha pronunciado sobre el tema y su no convocatoria alimenta los rumores de su salida.



En el caso de Alex Rambal, el defensa central tiene que cumplir una sanción impuesta en el torneo pasado. El tema de Santiago Montoya y Luis Payares se encuentran recuperándose de las molestias que han sufrido en el último tiempo.