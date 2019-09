Medio que cubre Millonarios denuncia mal trato por parte de Nacional

Millonarios visitó a Nacional por la fecha 9 de la Liga II-2019 en lo que fue un gran partido que terminó en empate. Aunque no se presentaron hechos sancionables en la tribuna, sí sucedieron muy cerca del terreno de juego.

'Mundo Millos', medio que sigue constantemente al equipo embajador por los estadios del país, relató que a uno de sus integrantes le sacaron del estadio en el entretiempo, cuando el equipo bogotano estaba con una ventaja de 1-0.

"Se notó mucho en la logística del estadio la localía de Nacional. A mí todo el partido me trataron de poner problema por estar en la gramilla (atrás de las vallas) tomando fotos, cuando yo estaba bien y el protocolo de medios lo dice así. El comisario pasó con un señor de seguridad de Nacional. En el segundo tiempo me sacaron de la cancha y estuve 20 minutos por fuera, no pude ver la expulsión ni el gol del empate porque me sacaron deliberadamente de la cancha por algo que no era justo", relató Gabriel Jiménez, el afectado por estos hechos.

Y es que este medio se ha ganado un reconocimiento local por su respeto y acucioso seguimiento al embajador, incluso hace pocas semanas había estado en ese escenario, para el juego contra Medellín por Copa Colombia, y todo había sido sin conflictos.

"Quiero hacer un llamado a la logística porque estuvimos acá hace tres semanas y fue totalmente diferente. Ellos fueron muy buenos y cordiales con nosotros, pero esta fue apática y de poca colaboración. Me quisieron quitar la credencial, pero Carlos Lajud, de Dimayor, intervino y no pasó a mayores", expresó el comunicador.

Con este claro relato, la logística de Nacional queda una vez más en entredicho, pues ya se han presentado varios incidentes en el territorio antioqueño cuando el embajador juega en dicho escenario, tal como pasó en la final de la Superliga del 2018.