Una vez más y no aprende: polémicas de Maicol Balanta en su carrera

Maicol Balanta llegó a mitad de 2019 como nuevo jugador de Santa Fe y logró tener un gran semestre. El futbolista tenía un pasado tormentoso por polémicas e indisciplina, pero eso no importó en el cuadro rojo. Creyeron en él.



Sin embargo, todo volvió a ser lo mismo y el futbolista incurrió en más polémicas luego de un semestre jugador en el equipo cardenal. Ahora, será despedido del club bogotano luego de no asistir a los exámenes médicos y pretemporada de Santa Fe.



El futbolista, por un lado, tuvo opciones de salir a Atlético Nacional pero esto no llegó a buen término, principalmente por el pasado polémico del jugador. Balanta mostró interés en salir y ahora no estará más en Santa Fe luego de esta ausencia. También, se conoció que en los cuadrangulares tuvo problemas de indisciplina.

Primero, fue en Bucaramanga. El atacante no se presentó a algunos entrenamientos y tampoco contestaba el celular para saber dónde estaba. Por otro lado, también se hablaba de problemas con los compañeros de ese 2015 en el que el futbolista pasó por el club leopardo y fue licenciado en 2016 por actos de indisciplina.



Luego, se dio en su paso por Deportes Tolima. La misma acción generó que el club pijao le cancelara el contrato con el club por abandono a su cargo. El cuadro de Ibagué esperaba esta temporada, para el segundo semestre de 2019, a Maicol Balanta y el futbolista no se presentó (mismo tema que con Santa Fe en este 2020).



El atacante duró seis días sin ir a las prácticas del equipo, por lo que Tolima decidió cancelar su contrato y sacar a Balanta del club pijao. Antes de pasar por Tolima, el futbolista 'dejó botado' a Alianza Petrolera un mes antes de finalizar el contrato y renunció al conjunto petrolero.