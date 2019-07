Luis Narváez antes del fútbol: entre el boxeo y la venta ambulante

Luis Narváez es uno de los futbolistas más respetados y más queridos en el Junior de Barranquilla. A sus 35 años, el volante de marca del equipo tiburón es uno de los jugadores más ganadores del actual plantel, con 6 títulos en su hoja de vida.

Nacido en El Carmen de Bolívar, Narváez Pitalúa se ha abierto un espacio en el fútbol colombiano, completando 15 años como profesional, desde su debut en el Unión Magdalena en 2004, pasando por Cúcuta hasta llegar al Junior en 2011.



Luis Manuel es reconocido por su juego recio, su orden táctico y su buen trato de pelota para salir jugando. Además, se caracteriza por ser un buen cobrador de penaltis y por sus celebraciones bailando.



El futbolista del Junior confesó algunos pasajes desconocidos de su vida antes del fútbol. Hoy son recuerdos lindos, que hacen ver que es un luchador y superó las adversidades, pero en su momento fueron momentos difíciles. El primer golpe que le dio la vida fue haber perdido a su madre, quien “se murió cuando yo tenía 6 años”.



Esa y más confesiones se las dio al diario ‘El Heraldo’ de Barranquilla, en una charla distendida.



“Mi papá quería que fuera boxeador, pero no me gustaba. Yo me volaba y me iba a entrenar fútbol. A veces me llevaba a vender frutas en el ‘carro e' mula’. Yo tenía como 9 años y vendíamos naranjas y patilla. Después yo dije: voy a jugar fútbol, no me monto más ahí”.



Más grande, Narváez llegó a practicar boxeo, aunque duró muy poco antes de tomar la decisión de luchar por llegar al fútbol profesional. Eso sí, su experiencia en los tinglados fue muy buena, dejando un buen registro.

