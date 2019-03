Suárez habló de las declaraciones de Teo que encendieron Barranquilla

Hace algunos días, Barranquilla se encendió por las declaraciones de Teófilo Gutiérrez, quien habló del mal rendimiento del equipo en algunos partidos, señalando que hay jugadores que no han entendido que están en Junior, una institución histórica de Colombia.

Sobre este y otros temas habló Luis Fernando Suárez en una entrevista con El Heraldo. Allí contó que la situación actual del equipo ya se había hablado en el camerino, pero que, en su opinión, no debió haberse ventilado.

"El problema mayor es que se le dijo al público algo que se había hablado cuatro o cinco días antes, después de llegar de Buenos Aires", dijo y luego complementó con una anécdota que sucedió luego de perder con San Lorenzo".

"Ellos me miraron a mí y el primero que habló fue él, Teófilo. ‘Profe, no es problema suyo, el problema somos nosotros, y empezando por mí. Creo que nosotros tenemos que tener más compromiso con esto’, y me señaló la copa. ‘Yo quiero que usted, después que termine, nos deje solos para que nosotros también afrontemos esto’. Yo dije lo que tenía que decir y los dejé a ellos hablar solos. Lo que ‘Teo’ dijo después fue algo que ellos hablaron antes, la cuestión es que no tenía que haber salido a la luz pública", dijo Suárez.

No obstante, el entrenador comentó que aquella situación no rompió el grupo o algo parecido: "A mí no me preocupa esta situación, no veo que ‘Teo’ haya trasgredido alguna norma o que haya señalado cosas, solo son situaciones que son normales vivirlas y que hay que saber manejarlas".

Además, Suárez reconoció que Teófilo también fue autocrítico en el camerino y expresó que, así como él y Sebastián Viera, hay otros líderes en el equipo.

"Es que líder no es solo el que habla, de ese líder es el que menos le creo. Aquí hay un montón de líderes, líderes que hablan, que hacen, que están siempre ahí, que están diciendo cosas, que son ejemplos. El día que yo me vaya podré hablar más sobre ellos y nombrarlos, ahora no", contó.