Luis Fernando Suárez más allá del fútbol: una reflexión para Colombia

Luis Fernando Suárez mantiene a Junior como uno de los mejores equipos del fútbol colombiano y aunque sufrió en el último partido para empatar, logró el 1-1 contra Rionegro.



En una rueda de prensa, al técnico le preguntaron sobre su opinión por la actitud de los antioqueños en intentar perder tiempo, pero él respondió con una reflexión que va más allá del fútbol.



“Hacemos pequeñas trampas en el campo. El problema no es nuestro, es de nuestra cultura, de ‘cómo hago trampa para conseguir algo mejor o más rápido’. Creo que los futbolistas podrían enseñar a todo el mundo, en especial a los niños, que en este deporte se dan propuestas para ganar, la mejor es ganar jugando. Entonces el problema no es solo nuestro, del fútbol, es del colombiano; somos tramposos y eso es la peor noticia. Ojalá que el ejemplo nuestro ayude a cambiar algo”, explicó.

En lo futbolístico, el estratega antioqueño explicó que tendrá cambios en su alineación por los próximos días porque tendrá muchos partidos en los meses venideros.



“En 67 días vamos a tener 19 partidos, uno cada tres días y medio y esa es la situación que me lleva a manejar las cargas en los jugadores para que en todo el semestre tengan buena condición física”, dijo.



La gran ilusión de los aficionados es que Matías Fernández, reciente incorporación del club, actúe más minutos, pero Suárez respondió claro frente a este tema.



''Voy a mirar, para mí no está para jugar 90 minutos. No es seguro aún, tengo la duda vamos a ver”, comentó.



Junior se pondrá al día este miércoles en la Liga. El equipo barranquillero enfrentará a Tolima por un juego pendiente de la primera fecha del campeonato.