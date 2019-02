‘Junior tiene una ventaja en el Torneo’: Luis Fernando Suárez

Tras la victoria frente a Deportes Tolima, Luis Fernando Suárez, entrenador de Junior, se refirió al triunfo de su equipo, a los cambios hechos en la nómina y a cómo se definió el partido, a través de la inteligencia táctica y de los cambios hechos durante los segundos 45 minutos, que fueron definitivos en el resultado.



Suárez sabía que se enfrentaba a un rival complicado y por eso arrancó hablando de su alegría tras el triunfo: “fue un partido difícil, como lo esperábamos. Era un rival fuerte, duro, por eso valoro el triunfo, sumándole que lo conseguimos como visitantes, por lo que considero éste como un muy buen triunfo y valoro muchas cosas de él”.



Después, interrogado por lo que sucedió en el segundo tiempo, donde Tolima empató a los 9 minutos, aseguró que esperaban lo que ocurrió: “lo que se presentó en el segundo tiempo lo esperábamos y en una desconcentración nos empataron. Hicimos algunos ajustes, se hicieron cambios tácticos. Reforzamos la zona de volantes y eso nos dio tranquilidad”.



Con base en ello y pensando en las variantes realizadas en la nómina del equipo, fue claro: “lo más importante que tiene este equipo es que ya sabe a qué juega, por eso no se ve un equipo descompensado así se hagan cambios. Tenemos un montón de partidos y el descanso es muy importante. Este torneo es muy exigente en la parte física, pero considero que Junior tiene una ventaja, no sólo tiene una buena cantidad de jugadores, todos son muy buenos y eso me da un respiro”.



Para concluir se refirió a cómo maneja a sus jugadores respecto a las posibles simulaciones: “quiero que seamos un buen ejemplo, no quiero que seamos un equipo que queme tiempo. Queremos ganar o perder, pero jugando y yo, por eso, me encargo de darles ese mensaje. Ojalá contagiemos a más equipos de que hagan esto y así la gente nos pueda acompañar más”.