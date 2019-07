Nueva Liga, nueva oportunidad: los jugadores que tendrían su revancha

Arranca la Liga ll-2019 y las expectativas son bastante grandes respecto a algunos clubes y algunos jugadores, especialmente sobre quienes no tuvieron un buen inicio de año y se encontraron con toda clase de dificultades pese a que se esperaba mucho más de ellos.



Con base en esto, algunos de los futbolistas cambiaron de club buscando volver a demostrar todas sus capacidades, mientras que otros se mantuvieron con la ilusión de ganarse un lugar y demostrar que están a la altura de ese ideal futbolístico que recae sobre ellos.



De esta manera, en FUTBOLRED elegimos a 10 jugadores que podrían tener su revancha en esta Liga ll-2019 que apenas arranca.



Geovanni Banguera

​

El arquero llegó a Independiente Santa Fe luego de un gran año con Atlético Huila, sin embargo, tras un par de errores y la llegada del técnico Gerardo Bedoya perdió su lugar como titular y se vio relegado al banco de suplentes, teniendo apenas unos minutos en cancha.



Luego de esta mala experiencia el arquero volvió al Huila para el segundo semestre del año y allí espera volver a demostrar sus capacidades, recuperar la confianza y lograr volver a valorizarse buscando un nuevo destino.



José Fernando Cuadrado

​

El ex arquero de Once Caldas arrancó como una de las grandes incorporaciones de Atlético Nacional, sin embargo, con el correr de los partidos se sumó a la irregularidad de todo el plantel y terminó permitiendo una serie de goles que pusieron en duda su categoría. Bajo el mando de Osorio tendrá una nueva oportunidad pero también tendrá una dura competencia luego de la llegada de Aldair Quintana.



Baldomero Perlaza

​

Al igual que todo Santa Fe, el volante de marca se vio sacrificado en medio del mal rendimiento y los malos resultados del equipo cardenal. Su llegada a Nacional puede ser importante para repotenciarlo y lograr que vuelva a su máximo nivel.



Matías Fernández

​

El chileno llegó como la gran incorporación de Junior para 2019, pero además de tener pocos minutos, su rendimiento no fue el esperado y no marcó diferencias. Julio Comesaña lo mantuvo en el club y aunque no se sabe si tendrá más oportunidades, lo que sí está claro es que deberá demostrar por qué es uno de los futbolistas más costosos que ha llegado al país.



Cristian Álvarez

​

‘Jopito’ puede ser un jugador determinante y muy útil para América si se lo propone. El futbolista argentino debe tener más preponderancia en el mediocampo escarlata y su buena técnica puede beneficiar de gran manera al elenco de Guimaraes.



Santiago Montoya



El volante se quedó en Millonarios y tras la salida de Cristian Marrugo debe convertirse en el eje de creación del equipo dirigido por Jorge Luis Pinto. Durante el primer semestre fue sustituto del cartagenero y alternó su lugar con él, sin embargo, ahora seguramente tendrá más minutos, ante lo cual será vital que no sufra tanto con las lesiones y aparezca más seguido.



Fabián Sambueza



El argentino no tuvo un mal semestre pero su calidad le daba para ser más importante. En Santa Fe tiene una nueva oportunidad de brillar con un equipo que necesita de su talento para disfrutar de un buen semestre.



Michael Rangel

​

En Junior fue un suplente que aportó en diferentes momentos cuando Luis Fernando Suárez lo necesitó, sin embargo, su traspaso a América puede ser importante tanto para obtener más minutos como para ser ese goleador importante que se destacó con Bucaramanga.



Carmelo Valencia

​

El delantero quiere volver a ser ese goleador letal que se destacó en su paso por Equidad, teniendo esto en cuenta, arribó a Cúcuta como la solución de gol del equipo de Garabello, en donde aspira a dejar atrás la mala racha que atravesó en Santa Fe.



Hernán Barcos

​

Aunque fue importante para Nacional y su condición de líder del equipo apareció cuando se necesitó, el argentino quiere brillar más y seguir demostrando esa capacidad goleadora que lo hizo triunfar en Brasil.