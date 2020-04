‘Faltando 20 minutos ya nos sentíamos campeones’: Yesus Cabrera

El volante cartagenero del América de Cali dialogó con Zona Libre de Humo sobre diferentes aspectos que ha vivido en dos etapas en el cuadro escarlata, el recuerdo que tiene de la final que le ganaron al Junior en diciembre pasado, en la que señaló que a falta de 20 minutos sintió que ya eran campeones por el apoyo de su afición.

Precisamente, en cuanto a las ayudas que ha entregado para los más necesitados, señaló que “esto de la pandemia es un tema bastante delicado porque se está tocando el hambre que agobia a mucha gente en nuestro país, sobre todo en zonas vulnerables. Gracias a Dios hemos hecho varias actividades y hemos llegado a mucha gente tratando de mitigar esta emergencia”.



¿Cómo ha acondicionado su casa para los entrenamientos virtuales? “Estoy en un apartamento, acomodamos los muebles, creando un espacio en la sala para pegarle un poquito al balón, con un tapete para hacer los ejercicios que manda el club. Tengo la ventaja de que los vecinos me conocen y no ha habido ningún problema por el sonido de los balonazos”.



¿Cada vez más se aferra más en su amor al conjunto rojo? “La verdad sí, son muchos momentos los que he vivido con América de Cali, hay gente que lo valora, hubo momentos difíciles, pero gracias a Dios ahora se están viviendo las épocas buenas, la gente ve que uno se entrega por el equipo y que haya aportado su granito de arena para la consecución del título”.



¿El día de la final con Junior casi iba a ser titular unos minutos antes? “La verdad es que hice el calentamiento normal con todos los titulares porque Pisano estaba presentando molestias en el posterior, Duván (Vergara) sabíamos que tenía un problema en la espada y fue infiltrado minutos antes, Carrascal se dio un golpe en el hotel y ni siquiera almorzó. Yo sabía que iba a entrar lo más pronto posible al partido, pero no sabía en qué posición, y por eso estaba listo”.



¿Cuándo salió de América a Pasto y luego a Once Caldas por qué quería estar de nuevo en el cuadro rojo? “Fue la terquedad que siempre he tenido con este equipo, siempre soñé con vestir los colores de esta camiseta por muchos motivos, siempre he hablado de la afinidad que tiene el cartagenero con el equipo americano, eso me llevó a volver a conseguir cosas que no pude hacer en la B, el ambiente en ese momento era algo impresionante, esa presión no te dejaba desenvolver, sobre todo por la inexperiencia. Sin pensarlo volví, hay un amor por América, tuve respaldo y gracias a Dios volvimos a ser campeones”.



Si le dicen que debe escoger entre Duván Vergara, Yesus Cabrera y Matías Pisano para comprarlo, ¿qué dice? “Yo compro a Vergara por proyección y edad. Duván es la mejor opción”.



¿Cuándo sintió que esta plantilla iba a ser campeona en 2019? “Hay tres partidos fundamentales en el semestre pasado que nos cambian totalmente el giro, contra Unión, Millonarios y Nacional, ese fue el punto de quiebre de este equipo. Antes del juego con Unión tuvimos una reunión en la que el presidente nos dijo que el ‘profe’ tenía prácticamente un pie afuera, y nosotros le dimos ese respaldo, total al profe, sabíamos que teníamos equipo con qué funcionar y la culpa era totalmente nuestra. El ‘profe’ había cambiado de esquema y hecho todo lo posible para que el plantel anduviera, y allí comenzamos. El partido más complicado fue contra Unión”.



¿En qué partido lloró de impotencia? “Contra Huila y Once Caldas por Copa Colombia fueron los partidos en los que el equipo más mal se vio, ni siquiera creamos opciones de gol”.



¿Un técnico en su carrera? Todos fueron importantes, pero sí me toca escoger uno sería José Fernando Santa, porque me dio una regularidad en el Real Cartagena y cuando fue a Pasto me dio regularidad en la A”.



¿El hincha de América presiona tanto? “Sí, hay dos facetas del hincha americano: Una cuando la cosa está mal y otra cuando está buena. Digamos que en la B, para poner un ejemplo, cuando la cosa estuvo mal, era algo contraproducente cuando un equipo venía y nos hacía un gol en el primer tiempo porque el aficionado se fastidiaba de inmediato. Sabemos que un gol en el primer tiempo no te va a condenar. Pero me voy al otro lado, el día de la final era un marco totalmente diferente, donde la gente jugó un punto a favor, faltaban 20 minutos, la gente ya estaba celebrando, y eso mató al Junior”.



¿Contra Junior la afición apagó al cuadro ‘tiburón’? “Sí, las jugadas de Junior a partir de esos minutos eran inconclusas, se notaban un poco desesperados, sin ofender a nadie, uno dentro de la cancha siendo del América se sentía campeón, porque el ambiente en el estadio era impresionante, se le infla a uno todo y defendimos eso con todo”.



¿Han hablado en grupo sobre el posible regreso o no del fútbol? “Tenemos algo cierto en común entre directivos y jugadores es que los tiempos en esta pandemia son inciertos y dar una fecha no es viable, esperemos que esto pase pronto, aunque se habla de que el fútbol no es necesario, pero muchas personas vivimos de él”.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

Twitter: @marquitosgarces