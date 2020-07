El dolor de cabeza de Rivera en Santa Fe: ficha clave se iría a México

Harold Rivera, director técnico de Santa Fe, adelanta sus prácticas individuales con dos preocupaciones: Edwin Herrera y Fabián Sambueza.

El director técnico 'cardenal' reconoció que una oferta internacional podría dejar a su escuadra sin un hombre importante: "Es un tema que se ha venido hablando, sé de un equipo mexicano y de Argentina. La semana pasada se tocó el tema, se reactivó algo en el fútbol mexicano, hay que mirar ambos aspectos. Santa Fe necesita reactivación económica y el jugador quiere mejorar sus condiciones y no nos cohibimos, sabemos el jugador que es y está la puerta abierta para que siga creciendo", dijo el DT en entrevista con El Alargue de Caracol Radio.



Por las dudas, Rivera ya piensa en un plan B: "Tenemos a Jhon Velásquez en esa posición y puede dar una mano, está en fuerzas basicas a Jerson González y como están las cosas creo que le va a tocar".



En el caso e Sambueza, Rivera aceptó que si no llega sería una baja sensible: "es un jugador muy importante, el sentir es que se quede, pero tengo que ser realista con la situación, Dios quiera que mejoremos y podamos hacer un buen torneo. Lo de Sambueza sabemos qu es un tema económico, todos queremos que siga pero nuestro presidente ha dicho que está difícil el tema, Dios quiera que haya un arreglo"



El entrenador 'cardenal' concluyó que se hizo un buen trabajo en casa durante la suspensión y las valoraciones fueron buenas, que ya van para la tercera semana de prácticas individuales para corregir los detalles en los que la pausa hizo mella y que esperan el inicio del trabajo en equipo "que es la razón del fútbol".