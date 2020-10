Presidente del DIM responde a críticas por llegada de Javier Álvarez

Tras conocerse el comunicado por la barra ‘Rexixtenxia Norte’ y luego de leer comentarios en redes sociales donde rechazan el nombramiento de Javier Álvarez como nuevo entrenador del equipo. El presidente de Independiente Medellín Jairo Vélez habló sobre esta decisión y sigue pendiente de las propuestas que puedan llegar por parte de empresarios, grupos o conglomerados que quieran adquirir esta institución.





“Es difícil ser un gustico para todo el mundo, ojalá uno tuviera ese don de Dios para gustarle a todos. Estamos tomando las mejores decisiones en pro del objetivo que nos hemos trazado. Estamos presentes, buscando lo mejor para la institución, lo que debemos considerar es el cuestionamiento deportivo y estamos buscando en sacarlo adelante. En lo que tiene que ver con el manejo de la institución en cuanto a su proceder de manera como una sociedad, que tiene unos accionistas, una sociedad que imparte una comunicación directa no solamente con la prensa, sino también para sus hinchas lo hemos hecho de la mejor manera”, indicó Vélez.



Además, “para nosotros es importante contar con un nuevo cuerpo técnico conformado por Javier Álvarez, Humberto Sierra y Alberto Duque, estarán con nosotros en compañía de Ricardo Calle como segundo asistente, con contrato vigente hasta diciembre de 2021. Lo único que esperamos es conseguir triunfos y logros deportivos”.



Sobre los comentarios de los hinchas, el señor Vélez resaltó que “siempre pedimos con todas las personas que manejan la institución, es el respeto y ese siempre tiene que primar en cualquier tipo de conversación, sea para estar de acuerdo o contradecirnos. Estamos trabajando por esta institución a la cual queremos, a la cual estamos dando lo mejor y aportaremos desde cada uno de nuestros conocimientos”.



En cuanto a las ofertas de compra, el dirigente rojo explicó que “nosotros estamos abiertos a escuchar un nuevo accionista o un nuevo interés de algún grupo de inversor que quiera pertenecer a la institución. Es más, es claro que en este momento se encuentra abierta la entrega de estas propuestas de negocio a la firma Brigard Urrutia sobre la manera de cómo debe de llegar estas propuestas a la institución. Estas decisiones que estamos tomando, tienen la aceptación de una junta directiva y unos accionistas que tiene la institución. Siempre estamos abiertos a escuchar buenos conglomerados, empresas que quieran comprar esta institución o que quieran venir a acompañarnos”.



Finalmente, precisó que “tengo conversación permanente con la firma que nos están ayudando a recibir estas propuestas y hasta el momento, no se ha presentado nadie. Se habla mucho en redes sociales, en medios y ahora no hay nada claro, tampoco hay una propuesta real”.





Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8