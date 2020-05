¿Rivalidad entre Eduardo Luis y Javier Fernández? Revelan la verdad

Mientras llega la esperada reactivación del fútbol colombiano hay tiempo para preguntas incómodas.

Como la que hizo el periodista JJ Miranda sobre la duda de muchos en el Canal Win: ¿hay rivalidad entre los narradores Eduardo Luis López y Javier Fernández?

El directo involucrado respondió: "Yo lo único que tengo por Eduardo Luis es un aprecio como de papá, porque le conocí muy niño… Eso jamás".



Así de claro fue 'el cantante del gol' en su comentario:

Fernández añadió que inclusive una de sus condiciones para llegar al canal, después de su paso por Caracol TV, tuvo que ver con no generar malestar dentro del grupo: "La primera condición, si se puede llamar condición, que yo le sugerí al presidente de Win fue: no quiero que mi llegada genere incomodidades y no quiero que genere cambios de ningún tipo", dijo.



De esta manera quedan aclarados los rumores sobre la supuesta rivalidad que, según Fernández, no existe ahora ni en el futuro, cuando se reactiva la competencia.