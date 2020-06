Regreso de fútbol: ‘La disciplina de los jugadores será fundamental’

El Ministro de Deporte, Ernesto Lucena, confirmó en las últimas horas el regreso formal a entrenamientos y el reinicio de la Liga Betplay 2020 para mediados de agosto, con la implementación de un estricto protocolo.





Dijo que el Gobierno se tomó el tiempo necesario para no correr riesgos y anunció que lo que sigue es la elección del laboratorio que hará las pruebas a jugadores, técnicos y personal logístico, las cuales tomarán entre dos y tres semanas, para que en julio se hagan los entrenamientos grupales y hacia el 15 de julio vuelva la competencia.



En entrevista con RCN Radio insistió en dos claves para garantizar que la competencia vuelva: “hablé con varios líderes de los protocolos de la Bundesliga y ellos hablan mucho de la disciplina de jugadores y de equipos y eso aquí será fundamental, porque la disciplina interna en el hogar será al final la garantía de la Liga. Lo otro que hicieron allá es que el Ministerio de Salud y la Federación Alemana hacen cada semana testeos, que no podemos hacer nosotros por costos y logística, pero vamos a vigilarlo permanentemente”.



Sobre la posibilidad de que los jugadores no se presenten por temor al coronavirus covid-19, explicó: “Ellos son los que más quieren volver, les da estabilidad laboral, pero sí pueden elegir no volver, aunque no creo que no será el caso de Colombia. Ellos han estado muy comprometidos. Tengamos mucha calma porque nos preocupa también la avalancha de lesiones”.



El Ministro insistió en que la Dimayor y la Federación serán los encargados de decidir si la competencia volverá en una o varias sedes, pero el Gobierno prefiere que sean pocas: “Me parece que es ideal 3 o 4 ciudades muy cercanas y con capacidad hospitalaria y con una curva epidemiológica no muy alta. Es decisión de entes del fútbol debe compaginarse con el Ministerio de Salud y secretarías municipales. Dicen que habría ya operación de aeropuertos pero sería abrir aristas al contagio, yo prefiero pocas sedes”, dijo Lucena.



Finalmente, confirmó que habrá Copa América 2021 en Colombia pues habría condiciones favorables y además sería una forma de reactivar la economía en el país y en las regiones.