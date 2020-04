‘Me gusta romper con el estereotipo del futbolista’: Adrián Arregui

Con la honestidad brutal que lo caracteriza, Adrián Arregui volvió a aparecer en un vivo de Instagram, esta vez con el periodista argentino Gabriel Salerno, donde profundizó un poco más de su vida y dio a conocer su faceta de estudiante, Arregui cursa su primer año como entrenador y eso le ha servido para analizar y desempeñarse mejor en el medio campo del Deportivo Independiente Medellín.

“Yo soy un loco que me gusta romper con el estereotipo del futbolista. Es algo que fui aprendiendo con el tiempo y la sabiduría que voy teniendo. Es difícil romper con esa burbuja. Hace 5 años comencé a cultivar el hábito de la lectura y no la solté más. En Argentina pude terminar de noche el colegio y ahora estoy haciendo el primer año de curso de entrenador, es importante para saber más del fútbol y aprovechar el tiempo libre que tengo”, indicó.



En cuanto a lo que está leyendo ahora, Adrián comentó que “estuve leyendo ‘Las venas abiertas de América Latina’ y ahora estoy con ‘los hijos de los días’ de Eduardo Galeano. En estos momentos me pegó la profundización. Me gusta también escuchar audiolibros antes de dormir”.



Sobre el fútbol colombiano, Arregui remarcó que “en Colombia hay otro fútbol, tiene una Liga con equipos muy grandes, con buenos planteles y equipos que hacen fuerza desde abajo. Hay muy buena técnica y son muy rápidos, no presionan tanto, pero hay muchos técnicos como Aldo (Bobadilla) y (Juan Carlos) Osorio que están imponiendo que sus equipos tengan más dinámica, una idea similar a la de Guardiola. Con Aldo aprendí muchísimo, he descubierto nuevas posiciones, movimientos en cancha y eso me gusta”.



Arregui es muy familiar, recuerda todos los días a su hijo Gino, su familia y amigos. “A la distancia pasa el tiempo muy rápido, cuando uno se aleja de un ser tan preciado, crecen que no se da cuenta. Gino entiende todo, le encanta la cancha, le gusta el fútbol y sabe que su papá está lejos por trabajo. Es bastante avispado”, indicó además que, “mi familia se siente orgulloso que como crecí, de los valores, los principios que tengo y como puedo ayudarle a la gente, no solo económico y material, sino de mis principios”.



El volante reconoció que nada ha sido fácil en su vida, “me hice muy independiente desde chico, estuve viviendo en otra casa, donde tuve que respetar algunas reglas. Mis papás se separaron, cada uno hizo su vida, un tiempo después pude encontrar a mi papá, es muy loco porque cumple el mismo día que mi hijo Gino. Tiempo después me puse a buscarlo, lo encontré y a partir de ahí arrancó la relación. No tengo odios ni rencores con nada que me pasó, fueron 17 años que no lo veía. Me hace feliz que mi hijo tiene lo que yo no tuve, como tantos familiares, tíos, abuelos”.



Volviendo al tema futbolístico, Adrián reflexiona y espera que este tiempo de pandemia sirva para que haya conciencia en sus colegas y piensen en su futuro cuando dejen la carrera deportiva. “Hay un arma de doble filo, no confundir el hoy con el mañana. No se puede confundir la vida que tiene un futbolista exitoso, es muy difícil seguirla así. Por ejemplo, tener una tarjeta de crédito y no poderla pagar el día de mañana es complicado. Hay que pensar en lo que viene cuando termine el fútbol, debo ser inteligente y llevar la vida de la mejor manera”.



“El chico que sube a primera lo primero que compra es un auto, hay que escuchar y entender que lo primero es asegurar tu casa. Están los que van aprendiendo y otro que están exentos de eso”.



“Hay muchos contrastes en el fútbol. En Berazategui era el capitán con 21 años y pagaba el calentador, luego estuve en Temperley donde las cosas estuvieron mejor y luego me fui a Montreal. Yo tuve suerte, en el fútbol existe, cuando llegué a Medellín entendí un poco más el juego, los recorridos, la posición y estoy más maduro. Sentí la diferencia de categorías entre lo que viví en Argentina y me di cuenta que aprendí”, agregó.



Finalmente, el argentino proyectó que la cuarentena posiblemente dure mucho más y por eso deben estar preparado, aunque ha sido muy difícil para él, es un momento que le ha enseñado muchas cosas. “Esperamos tener una pretemporada, como mínimo de 10 días. Nosotros nos tenemos que poner a punto cuando nos digan, nos tenemos que adaptar. Es un horizonte que lo veo bastante lejano. Hay que sacar lo mejor en cada hora, cada minuto de este aislamiento. Yo soy muy hiperactivo, me gusta estar de aquí para allá, pero esta cuarentena me está enseñando de ser más tranquilo, más sereno. He encontrado ideas para el futuro que he venido anotando”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

Twitter: @juanchoserran