Luciano Ospina y su plan B: Fundó empresa propia pensando en el futuro

Luciano Ospina ha tenido una fortuna enorme: su sueño de niño de ser futbolista se cumplió y ya incluso defendió la camiseta de la Selección Colombia,

Hoy está en Millonarios, recuperándose de una complicada lesión, pero sabe que podrá recuperarse y tomarse revancha de estos meses alejado de las canchas, pues hay mucho por decir todavía en su carrera.



Sin embargo, a sus 29 años, sabe que la profesión es muy breve y ya piensa en el futuro: "El fútbol no dura toda la vida, después tienes mucho que vivir, ha que mantener a nuestras familias, no hay que esperar al retiro para pensar qué hacer sino desde ya ir trabajando en el plan B", aconseja.



"Es importante combinar el fútbol con el estudio, yo estudié administración de empresas y tengo un postgrado en administración deportiva en el Instituto Johan Cruyff", contó. "Tenemos mucho tiempo libre para pensar cosas que no son y hay que invertirlo en lo importante".



Su empresa propia tiene ya casi dos años de trabajo en Medellín: " Se llama D&D asesorías contables, hace dos años empezamos este camino, que ha sido largo pero muy satisfactorio", asegura.

Luciano Ospina cree que es bueno tener muchas alternativas económicas y animarse a hacer empresa para no depender de nadie al momento de retiro: "Es momento de cambiar la imagen de los futbolistas, mismos personas muy capaces, tenemos condiciones, estar en el fútbol es una bendición pero este es el momento y hay que aprovecharlo", concluye.