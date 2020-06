Letal crítica a próximo DT de América: 'nervioso, inestable, pedante'

Sin piedad, Así fue la crítica que recibió el entrenador argentino Juan Cruz Real, el más seguro próximo entrenador del América de Cali.

El autor, nada menos que un excolaborador, Óscar Villada, su asistente en aquella campaña impecable que hicieran juntos en Alianza Petrolera.



"Es un entrenador que es un poco pedante, aparte, mentalmente no es muy estable. A donde ha ido no le ha ido bien, pero no tengo resentimientos con él", comentó entrevista con el programa El Alargue de Caracol.

El ex asistente del técnico opcionado para llegar al América, se mostró bastante crítico ante su metodología de trabajo.



Villada comentó que requiere de tres sicólogos para trabajar la parte mental propia y que además no es muy tolerante a la crítica: "Cuando empecé el trabajo con él me dijo que él trabajaba con el estilo Bielsa, una metodología de hace 40 años. Un día le dije que al equipo le faltaba balón y se enojó".



El exasistente dijo que no tiene resentimientos y le desea éxitos a Cruz Real, pero llamó la atención de los dirigentes sobre los entrenadores nacionales: "no comparto su metodología, pero bueno. Me preocupa que en Colombia solo buscan por fuera y no miran por dentro", concluyó.