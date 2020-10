Directivo va de frente: 'solicitaremos suspender el contrato del VAR'

La polémica ha estado a la orden del día en el regreso de la Liga Betplay I 2020 y las voces contra el mal uso de la herramienta son cada vez más frecuentes.

Recientemente ha sido el partido Nacional vs Tolima el que ha disparado las críticas, concretamente de parte del máximo accionista de Rionegro Águilas, José Fernando Salazar.



Para el dirigente en ese juego el gol de Tolima fue en fuera de lugar y no hubo penalti en favor del equipo local.



Así lo expresó en sus redes sociales:

¿Porqué si en casa con una sola repetición de la transmisión nos percatamos que el gol de Tolima es en fuera de lugar y quienes están en cabina VAR tardan cinco min en definir?



¿Falta capacitación? #RectitudDeIntención — 𝙁𝙚𝙧𝙣𝙖𝙣𝙙𝙤 𝙎𝙖𝙡𝙖𝙯𝙖𝙧 𝙊. (@josefdosalazar) October 1, 2020

Sobre el tan protestado momento final del partido, comentó:





Si la vida nos permitiera mirar atrás, cuantos errores corregiríamos.



El VAR bien utilizado permite mirar atrás.



Revisando la jugada de anoche @nacionaloficial @cdtolima, claramente se observa no fue penal, si hubiese mano en principio sería de Campaz#RectitudDeIntención pic.twitter.com/hM4ptyp29e — 𝙁𝙚𝙧𝙣𝙖𝙣𝙙𝙤 𝙎𝙖𝙡𝙖𝙯𝙖𝙧 𝙊. (@josefdosalazar) October 1, 2020

Por estas fallas de interpretación, según dijo, pedirá medidas radicales: "Solicitaremos al presidente de la Dimayor, suspender el contrato del VAR hasta tanto se capacite mejor los jueces.", anunció.



Las queja de Salazar no son nuevas y en entrevista con Blu Radio advertía que los fallos contra su equipo son frecuentes: “Si lo hemos traído para que funcione selectivamente, para que lo trajimos”, dijo.



"No está funcionando bien el VAR, espero que Mauricio Correa no esté detrás de esto, porque conozco sus jugadas", concluyó.