‘Siempre estaré agradecido por el cariño de la gente‘: Mauricio Molina

La nostalgia ha sido el componente principal de la pandemia, los días pasan en serie y ya la gente no sabe cuando es lunes o sábado, el temor al contagio sigue latente y para ‘escapar’ de la realidad, qué mejor que recordar esos momentos que nos hicieron tan felices. En especial con el fútbol, donde es incierto su retorno a la competencia, por lo menos en Colombia y es donde esos partidos ‘retro’ llenan ese vacío.

Mauricio Molina es un ídolo para el Deportivo Independiente Medellín, su gol en Pasto en el 2002, esa genial Copa Libertadores del 2003 y su retorno en el 2016 para volver a dar una vuelta olímpica, hace que perdure en la historia roja, aunque los más jóvenes no alcanzaron a dimensionar la calidad de este jugador.

“Sé que hay nuevas generaciones que no me alcanzaron a ver jugar, aunque llevo retirado poco más de dos años, con el tiempo uno va quedando en el olvido, por eso siempre estaré agradecido por el cariño de la gente del Medellín, ahora que no estoy jugando, lo valoro mucho”, precisó ‘Mao’ en diálogo con el programa ‘Al rojo vivo radio’.



De las canchas a los micrófonos, durante esta cuarentena, ‘Mao’ ha vuelto a estar vigente no solo por esos partidos nostálgicos, sino porque ha participado en varios lives de Instagram, en programas deportivos como panelista e incluso, llegó al Youtube en compañía de otros ex jugadores como Francisco Nájera, Jaime Barrientos y jugadores activos como David González, Diego Arias y Andrés Ricaurte, en el programa ‘La disidencia’, donde cuentan anécdotas de su carrera. “Ha sido un buen programa, contamos experiencias y nos divertimos”, remarcó.



Volviendo al fútbol y en especial, a esos dos títulos que conquistó con Medellín, Molina hizo este símil; “El título del 2002, fue un título soñado, algo que tenía desde niño y se acentuó más con la connotación de los 45 años y que una generación viéramos al campeón. El título del 2016 fue otro sueño porque quería retirarme en Medellín, estaba con 35 años y era un reto para ser importante y productivo para la institución, yo siempre he sido un hombre de retos y sabía que iba a aportar”.



Fueron tres ciclos con el poderoso, donde ‘Mao’ fue consolidándose y peldaño a peldaño, alcanzar la gloria con el equipo de sus amores, finalmente cumplió su sueño de niño y no descarta que, en un futuro, pueda volver a las toldas rojas para seguir haciendo historia desde otro lugar, quizás en el plano dirigencial.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8