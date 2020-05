Medellín usa la pausa para enfocarse en sus divisiones inferiores

Si uno nombra a jugadores como Carlos Castro, Luis Alberto Perea, René Higuita, Gildardo Gómez, entre otros, no le pasa por la cabeza que sean jugadores hechos en la cantera del Deportivo Independiente Medellín y que luego triunfaron en otros equipos colombianos e internacionales.

Ahora, el poderoso le apunta a ser un equipo que sea animador del campeonato y mantenga un proceso sostenido de producir y vender jugadores al mercado nacional e internacional.



Para que jugadores como Juan Guillermo Cuadrado, Jackson Martínez y David González no fuera una generación espontánea, desde hace unos años, el conjunto rojo de Antioquia le viene apostando a sus divisiones inferiores. Junto a Aldo Bobadilla, han ido articulándose con las diferentes categorías y el resultado ha sido más que interesante. Juan Manuel Cuesta, Edwin Mosquera, Juan David Mosquera, Juan Carlos Diaz, Yesid Díaz, José Estupiñán, Guillermo Tegüé y Juan Diego Ospina, son los futbolistas que representan el talento joven del club y algunos de ellos ya han sido convocados por la Selección Colombia Sub 20.



Sin contar a Yulián Gómez, quien le dieron rodaje en el Unión Magdalena y regresó al equipo mostrando un destacado nivel. El 2020 inició con la promoción de tres de jugadores al plantel profesional, dos de ellos ya debutaron con el primer equipo (Juan David Mosquera y Juan Carlos Díaz).



Según informó Medellín, “para este año, el proyecto está conformado por 153 jugadores entre los 12 y los 20 años de edad en las categorías Sub 12, Sub 13, Sub 15, Primera C y Primera A; y en los torneos nacionales de DIFÚTBOL en las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 20. Este grupo fue reforzado a través de un proceso de veeduría a nivel local y nacional, en el que se evaluó más de 450 jugadores, de los cuáles se vinculó a 30, por su rendimiento superior. Con ellos se realizó el proceso de vinculación legal a la institución, bajo un protocolo que garantiza el buen proceder presente y futuro, tanto para el jugador como para el DIM”.



Además, el DIM ha venido desarrollando el proyecto de Casa Club, que, según el equipo, “esta iniciativa busca concentrar en una vivienda los 30 jugadores con mayor proyección deportiva para garantizar su adecuada nutrición, acompañamiento médico y psicológico, espacios de descanso y de estudio individual o colectivo, en un entorno sano y seguro. Este proyecto reiniciará, una vez haya mayor claridad de los impactos del actual estado de emergencia”.



El fútbol colombiano se ha ido convirtiendo en un mercado exportador y por eso los equipos han ido apostando a la consolidación de jóvenes valores, quienes, con trabajo duro y sentido de pertenencia, los resultados son positivos tanto para lo deportivo, como en lo económico. Esto último es una incertidumbre, debido a cómo seguirá el mercado después de la pandemia, aunque en la industria del fútbol son positivos.



