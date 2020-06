Defensor colombiano alista su regreso a Independiente Medellín

Aunque el fútbol se detuvo hace tres meses en Colombia, Deportivo Independiente Medellín trabaja en la definición de jugadores que se van y otros que regresarían al conjunto antioqueño.

Tras la salida de Federico Laurito, Juan Fernando Caicedo, Hernán Pertuz y Esteban Ruiz, en el poderoso estarían esperando la llegada de Juan Camilo Saíz, quien no renovó su préstamo con Cerro Porteño de Paraguay y deberá presentarse el 1° de julio a la disciplina de Aldo Bobadilla.

El defensa tolimense jugó 11 partidos con el Medellín entre el 2016 al 2018, tiene contrato vigente con el equipo hasta julio de 2021 y con la salida de Pertuz, sería uno de los hombres llamados a reforzar la defensa roja.



Saíz no fue parte de los jugadores a quienes les hicieron los tamizajes esta semana para el inicio de los entrenamientos en Paraguay, el jugador expresó en el programa ‘Cardinal Deportivo’ que volvería a Colombia y agradeció a los hinchas de Cerro Porteño. “Decirle a la hinchada de Cerro ‘gracias por todo’, que sigan alentando a los muchachos. Me llevo muy buenos recuerdos”.



Además, resaltó que “Independiente Medellín ve con buenos ojos mi regreso”, Juan Camilo había conversado con los dirigentes rojos, pero no con Aldo Bobadilla, quien sigue en cuarentena en Asunción, tras su llegada desde Colombia en un vuelo humanitario.



Antes de irse de Paraguay, Saíz deberá negociar con los directivos de Cerro Porteño, por los sueldos atrasados que tienen con él.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

Twitter: @juanchoserran8